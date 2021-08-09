حسين زين يحيي السيسي: زعيم لم يتردد في اتخاذ قرارات لدعم بناء جمهورية جديدة

وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، تحية تقدير واعتزاز لـ«رئيس وزعيم لم يتردد في اتخاذ قرارات لدعم بناء جمهورية جديدة في مسيرة التنمية والبناء، وكذلك التحية للعمال وكل يد تشيد وتعمل لرفع بلدنا العزيز».

وأضاف «زين»، في كلمته خلال مؤتمر «دور العمال في بناء الجمهورية الجديدة»، الذي تنظمه النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أنَّ مصر نجحت في تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال السبع سنوات الماضية بجميع قطاعات الدولة والنواحي الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى، والتي ساهمت بدورها في دفع جهود التنمية حتى أصبحت التجربة المصرية في البناء نموذج يحتذى به من دول العالم.

الإعلام يواصل تسليط الضوء على دور العمال في بناء الجمهورية الجديدة

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: «منذ 7 سنوات خرج المصريون على روح رجل واحد لدعم بناء جمهورية جديدة؛ شهدت مصر خلالها عودة لدورها الريادي، وستظل هذه الروح لدعم استكمال المشروعات الكبرى، كما أن دور الإعلام متواصل لتسليط الضوء على دور العمال وتضحياتهم وتقديم الدعم لهم، تقديرًا لدورهم الفعال في بناء الجمهورية الجديدة».

حضر المؤتمر الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والنواب مصطفى بكري، وأكمل نجاتي، وسيد نصر، وسولاف درويش، وخالد عليش، وأعضاء مجالس إدارة ورؤساء تحرير الصحف المصرية، ولفيف من رجالات الصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبعض أعضاء اللجان النقابية.