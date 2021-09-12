قائد الحرس الوطني لـ«تكساس» تلتقي عددا من كبار قادة القوات المسلحة

التقت اللواء تريسي نوريس قائد الحرس الوطني لولاية تكساس، بكل من قائد القوات الجوية، وقائد قوات حرس الحدود، ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحةن وذلك خلال زيارتها الرسمية التي استمرت لعدة أيام بجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وتناولت اللقاءات عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في إطار دعم علاقات التعاون العسكري والشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية.

من جانبها أكدت قائد الحرس الوطني لولاية تكساس، حرص بلادها على دعم علاقات التعاون بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية، معربةً عن تطلعها لمزيد من التنسيق بما يلبي المصالح المشتركة في ضوء عمق العلاقات بين البلدين.

وفي سياق متصل، قامت اللواء تريسي نوريس، بالمرور على عناصر الحرس الوطني لولاية تكساس المشتركة في التدريب المشترك «النجم الساطع 2021» حيث أشادت بالمستوى الراقي الذي يعكسه التدريب ومدى مساهمته في تبادل الخبرات بين العناصر المشاركة بما يؤهله ليكون مناخا فعالا لتبادل الثقافات والخبرات العسكرية في مختلف التخصصات لكافة الدول المشاركة بالتدريب.