شيما الحاج تحذر الفتيات من متحرش: نصاب ومتبلغ عنه

حذرت الفنانة شيما الحاج، الفتيات اللاتي يتابعنها على حسابها الرسمي بموقع الصور «إنستجرام» من «متحرش» يُدعى «محمود»، وطالبتهن بتوخي الحذر وعدم التعامل معه، وكذلك سرعة الإبلاغ عنه في حال التعرض لإحداهن.

شيما الحاج تحذر الفتيات من متحرش

وكشفت شيما الحاج، عن هوية صاحب الحساب الإلكتروني، إذ نشرت صورة له عبر خاصية الـ«إستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مُعلقة عليها بقوله: «خلوا بالكم يا بنات، ده نصاب ومتحرش ومتبلغ عنه، وجارٍ البحث عنه.. لو قابلتوه بلغوا النجدة وهم هيتصرفوا».

يذكر أنّ شيما الحاج، تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل «السيدة زينب» مع المخرج محمد النقلي، معربة عن سعادتها لتعاونها مع الفنانة سوسن بدر في هذا العمل الجديد.

شيما الحاج: المخرج محمد النقلي «وشه حلو عليا»

وتعتبر «الحاج»، أن تعاونها مع المخرج محمد النقلي للعام، الثاني على التوالي، بعد مسلسل «سكن بنات»، «وشه حلو عليا.. وربنا كرمني معاه في الشغل» بحسب تصريحات سابقة لـ«الوطن».

مسلسل السيدة زينب، يجمع عددا من النجوم أبرزهم سوسن بدر، دينا، محمود عبدالمغني، أحمد وفيق، ليلى عز العرب، حسام داغر، وهو من سيناريو وحوار أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

شيما الحاج ضيفة شرف فيلم «ميني بار»

كما تُشارك شيما الحاج، في فيلم «ميني بار» حيث تُجسد شخصية نادلة «ويتر» في الفيلم بصحبة منة فضالي، وتظهر كضيفة شرف.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من نضال الشافعي، صلاح عبدالله، منة فضالي، علاء مرسي، وأمينة، وراندا البحيري، ومدحت تيخا، وطاهر أبوليلة، ومحمد أوتاكا، وحسن عبدالفتاح، وآخرين، وهو من إخراج محمد الخضري، وإشراف على الإخراج عادل الأعصر، وإنتاج مدحت سعد.