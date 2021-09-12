تطور جديد في قضية فتاة «تيك توك» موكا حجازي: طلعت مدمنة

قررت النيابة العامة، استمرار إيداع فتاة «تيك توك» موكا حجازي، بإحدي دور الرعاية مع استمرار تجديد حبسها، وذلك بعد أن ثبت تعاطيها للمواد المخدرة، بعد أخذ عينة من دمها وتحليلها، وكانت تهمتها الرئيسية هي نشر الفسق والفجور عبر تطبيق «تيك توك».

وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض، مطلع الشهر الماضي، على فتاة الـ«تيك توك» المعروفة بـ«موكا حجازي»، لقيامها بإنشاء حساب إلكتروني، وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء، عبر كل من «تيك توك وإنستجرام ويوتيوب»، بالاشتراك مع متهم آخر يُدعى «معاذ» على مواقع التواصل الاجتماعي.

اعترافات المتهمة موكا حجازي

وبمواجهة المتهمة، أقرت بمساعدة أحد الأشخاص لها في تصوير المقاطع، وبثها بهدف تحقيق شهرة، وتحقيق نسب مشاهدة، وبث إعلانات لبعض المحال، تتحصل من خلالها على أرباح مالية، كما اعترفت بممارسة الأعمال المنافية للآداب، مقابل مبالغ مالية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت موكا حجازي، اتبعت خطوات فتاتي «تيك توك» حنين حسام ومودة الأدهم، اللاتي صدر حكم عليهما بالسجن المشدد، وغرامة مالية بقيمة 200 ألف جنيه لكل منهما، والفتاتان محبوستان على ذمة القضية، قبل إعادة إجراءات محاكتهما، وبعد تقديم الطعن داخل إحدى الزنازين بسجن القناطر للنساء.

التحريات: موكا حجازي مارست أفعالا غير أخلاقية

وكشفت تحريات المباحث، عن أن فتاة «تيك توك» موكا حجازي، مارست أفعالًا غير أخلاقية من خلال علاقتها بعدد من الشباب، نظير حصولها على مبالغ مالية، وأن الفتاة كانت تقيم بمفردها وتتردد على شقق أصدقائها، وغيرهم ممن تتعرف عليهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأنها استغلت علاقتها غير الشرعية بعدد من الرجال في إنشاء فيديوهات مخلة، كانت تؤدي خلالها حركات جنسية صريحة، وتظهر بملابس شبه عارية وفاضحة في فيديوهات تقوم بنشرها على منصة «تيك توك».

وأفادت التحريات، بأن موكا حجازي، كانت تستعين بصديق لها من أجل تصويرها في مشاهد الرقص الفاضحة، لتعرضها على حسابها بمنصة «تيك توك»، من أجل تحقيق نسب مشاهدة عالية تقدر بالملايين، لتدر لها دخلا كبيرًا، وأن الفتاة كانت تتاجر في جسدها عن طريق ممارستها أفعالا غير أخلاقية مع الرجال نظير حصولها على مبالغ مالية منهم، وأنها اشتهرت على منصات التواصل الاجتماعي من خلال المحتوى الجنسي، الذي تقدمه لجمع الأموال من خلال نسب المشاهدة العالية.