إعلان نتيجة القبول الإلكتروني للمرحلة الأولى بالجامعات الخاصة

اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة القبول الإلكتروني للمرحلة الأولى بالجامعات الخاصة، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/ 2022، وذلك بترشيح 30220 «ثلاثين ألفًا ومائتين وعشرين» طالبًا فى هذه المرحلة.

معرفة نتيجة القبول بالجامعات الخاصة عبر الموقع الإلكتروني

وعلى الطلاب المتقدمين للقبول بالجامعات الخاصة، الدخول على الموقع الإلكتروني لمعرفة نتيجة ترشيحهم، على أن يقوم الطالب المرشح بسرعة التوجه للجامعة المرشح لها، لاستيفاء الأوراق المطلوبة، وسداد المصروفات وفقًا للوائح المنظمة لكل جامعة، وذلك فى موعد غايته نهاية عمل يوم الخميس 16/9/2021.

من يتخلف عن إتمام الإجراءات يعتبر ترشيحه لاغيا

وفي حالة تخلف الطالب عن إتمام تلك الإجراءات، يعتبر ترشيحه لاغيًا، ولا يحق له التقدم لأية جامعة خاصة في أي مراحل تنسيقية تالية.

وسيجري الإعلان عن مواعيد التقدم للمرحلة الثانية لنظام القبول الإلكتروني للجامعات الخاصة عبر الموقع، فور إعلان نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة، وسيسمح فى هذه المرحلة التقدم لكل من:

- طلاب الثانوية العامة لهذا العام «الدور الثاني»، والطلاب الذين استنفدوا رغباتهم فى القبول بالمرحلة الأولى، وطلاب الدبلومات الفنية، وطلاب مدارس النيل الأهلية، وطلاب مدارس المتفوقين «STEM».