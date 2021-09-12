اليوم.. آخر موعد لتقليل الاغتراب وإعلان نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة

تسدل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الأحد، الستار عن مرحة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية 2021 للجامعات الحكومية، وذلك بعد أن استمرت قرابة 5 أيام متتالية، حيث بدأت منذ الأربعاء الماضي، وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الطلاب الذين سجلوا لمرحلة تقليل الاغتراب بلغ حتى الآن 85 ألف طالب وطالبة من المرحلتين، موضحة أنه سيتم الكشف عن نتيجة تقليل الاغتراب خلال 48 ساعة.

التعليم العالي: 85 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتقليل الاغتراب حتى الآن

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، والمشرف على التنسيق، إن اليوم آخر فرصة لتسجل رغبات تقليل الاغتراب 2021، للجامعات الحكومية، مشيراً إلى أن الكليات ستبدأ في استقبال الطلاب مباشرة عقب إعلان نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب بـ48 ساعة، مؤكداَ أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، خلال مراحل تنسيق الجامعات 2021، وكذلك استقبال الطلاب بالكليات لتقديم ملفاتهم.

التعليم العالي: إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 اليوم

وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن اليوم سيتم الكشف عن نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021، وإعلان أسماء المقبولين بالكليات المختلفة الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة، على أن يتم خلال 24 ساعة، البدء في تقديم الأوراق للكليات، وكذلك سداد المصروفات الدراسية للكليات، وفقاً للاشتراطات التي حددتها الجامعات، وأعلنت عنها عبر الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الخاصة 2021، مشيراً إلى أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأن موقع تنسيق الجامعات الخاصة حتى الآن، منوها إلى أن ما يقرب من 35 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم عبر الموقع حتى الآن.