رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021.. اتبع الخطوات بدقة

كشف المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، رابط نتيجة تنسيق الجامعة الخاصة 2021 للمرحلة الأولى، والتي من المقرر إعلانها غداً الأحد الموافق 12 سبتمبر الجاري، مشدداً على الطلاب بضرورة التسجيل واتباع كل الخطوات الدقيقة لكتابة الرغبات.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021

- الدخول إلى رابط نتيجة تنسيق الجامعة الخاصة 2021.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

-الضغط على زر الحصول على النتيجة.

- تظهر نتيجة الطالب بكافة بياناته والكلية التي تم ترشيحه لها.

- تعرف على الحد الأدنى لتنسيق جامعة 6 أكتوبر

- كلية الهندسة 70%.

- كلية الصيدلة 80%.

- كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 65%.

- كلية الاقتصاد والإدارة 58%.

- كلية العلاج الطبيعي 80%.

- كلية الفنون التطبيقية 36%.

- كلية الإعلام وفنون الاتصال 59%.

- كلية التربية 55%.

- كلية السياحة والفنادق 55%.

- كلية اللغات والترجمة 59%.

- كلية الطب والجراحة 85%.

- كلية طب الأسنان 82%.

- كلية اللغات والترجمة «قسم اللغة الصينية» 56%.

- كلية التمريض 55%.

- كلية الصيدلة «فارم دي» والصيدلة الإكلينيكية 80%.

- كلية نظم المعلومات وعلم الحاسب لطلاب شعبة علمي علوم 65%.

- كلية التكنولوجيا الحيوية 62%.

- كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي 80%.

- كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي 80%.

الحد الأدنى لكليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا MUST

- كلية التكنولوجيا الحيوية 62%.

- كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي 80%.

- كلية طب وجراحة فم الأسنان 82%.

- كلية الإدارة والاقتصاد 58%.

- كلية العلاج الطبيعي 80%.

- كلية الطب البشري 85%.

- كلية تكنولوجيا المعلومات 65%.

- كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال 59%.

- كلية التربية الخاصة 55%.

- كلية اللغات والترجمة 59%.

- كلية الهندسة 70%.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 62%.

- كلية الآثار والإرشاد السياحي 55%.

- كلية تكنولوجيا المعلومات 65%.

- كلية هندسة الاتصالات 70%.

- كلية تكنولوجيا المعلومات 65%.

كليات تقبل من 55% علمي علوم 2021

- كلية التمريض 55%.

- كلية الزراعة 55%.

- كلية الحقوق 55%.

- كلية السياحة 55%.

- كلية التربية 55%.

- كلية الإعلام 55%.

- كلية التمريض 55%.

- كلية اللغات والترجمة 55%.

- كلية الاقتصاد والإدارة 55%.

- كلية التربية 55%.

- كلية السياحة 55%.