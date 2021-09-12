دقائق وتعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى في الجامعات الخاصة والأهلية، لذلك يبحث الطلاب عن لينك نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021، والذي أعلن عنه المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، مشدداً على الطلاب بضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة ودقيقة، لافتاً إلى أن التنسيق جرى بشكل إلكتروني.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن لينك نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 يقدم نتيجة الطالب بالبيانات كاملة والكلية المرشح لها، مشدداً على ضرورة طباعة استمارة الترشيح وإرفاقها ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية التي يرشح لها.

تعرف على إجراءات القبول النهائي بالجامعة بعد الحصول على تنسيق الجامعات 2021

- تراجع أوراق الطالب من خلال إدارة شؤون التعليم والطلاب بالجامعة لمعرفة إمكانية قبول كل طالب على الرغبة التي اختارها.

- يسدد الطالب 25% من قيمة المصروفات الدراسية للبرنامج المرشح له، ويجرى الكشف الطبي في أحد المستشفيات والمراكز التي تعلن عنها الجامعة.

- يحق للطالب استخراج كارنيه الجامعة، ويصبح طالبا ملتحقا بها.

- يعقد اختبار لتحديد مستوى الطالب في اللغة الإنجليزية، وبناء على نتيجة الاختبار يكون للجامعة الحق في فرض بعض مقررات اللغة الإنجليزية.

- يؤدي الطالب مقابلة المرشد الأكاديمي للاتفاق على خطة الدراسة وتحديد المقررات التي سيقوم بتسجيلها في الفصل الدراسي الأول.

- يسدد الطالب باقي مصروفات الفصل الدراسي الأول قبل بدء الدراسة بأسبوعين على الأقل ليكون تسجيله بالمقررات قائما.

- في حالة مخالفة أوراق الطالب للشروط المعلنة، يلغى ترشيح الطالب.

- تقدم الجامعات خدمة إضافية في الإرشاد الأكاديمي المبكر وذلك من خلال لقاء مع كل طالب مقبول.

تعرف على إجراءات التنسيق قبل الحصول نتيجة تنسيق الجامعات

- بعد الانتهاء من الاختبارات يحسب المجموع الاعتباري للطالب يمثل «70% على مجموع الثانوية العامة + 25% على اختبار المعلومات العامة التحصيلية القطاعية + 5% عل اختبار التفكير النقدي».

- تلغى رغبة أي طالب لم يحضر الاختبارات، أو الذي يخالف مجموعه في الثانوية العامة.

- يرتب الطلاب طبقا للمجموع الاعتباري، ويتم التنسيق بالأسلوب المتعارف عليه، وتحقق له الرغبة الأولى أو الثانية.

- ترسل الجامعة بريدا إلكترونيا للطالب المرشح للقبول، ليقوم بتسليم أصول شهاداته ومتطلبات القبول.

- بعد اكتمال عدد الطلاب المطلوب، أو استنفاذ رغبات الطالب، سيتم ترتيب الطلاب طبقا لمجمعهم الاعتباري.

- الطالب الذي لم يستوف الحد الأدنى المطلوب للقبول، سيتم إبلاغه برفض ترشيحه في أسرع وقت ممكن.