محمد سعد لـ«الوطن»: مروج شائعة وفاتي شخص «مش كويس» وربنا يهديه

أعرب الفنان محمد سعد، عن استيائه الشديد، من شائعة وفاته التي لاقت تداولا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة.

وقال سعد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه فوجيء بتداول هذه الشائعة على نطاق واسع، مضيفا: «اللي عمل كدة حد مش كويس، لأن الشائعات دي بتقلق الأهل والأقارب والصحاب، وحسبي الله ونعم الوكيل في مروجي الشائعات».

وبسؤاله عما إذا كان عرف ماهية الشخص الذي روج لهذه الشائعة، رد بقوله: «شخص مش كويس وربنا يهديه، ويبعده عن الطريق ده».

«صفحات مجهولة» وراء شائعة وفاة محمد سعد

وتصدر محمد سعد محركات البحث عبر الإنترنت، مساء أمس، وذلك بعد ما انتشرت شائعة وفاته، متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا، وهو ما نفاه المكتب الإعلامي للفنان تماما، مؤكدا أنه بصحة جيدة، وما يجري تداوله على «صفحات مجهولة» على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس له أساس من الصحة.

بينما وصف الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، شائعة وفاة محمد سعد بـ«الشائعة السخيفة».

ضعف السيناريوهات سبب غياب محمد سعد عن الساحة الفنية

ويغيب الفنان محمد سعد عن الساحة الفنية في الفترة الحالية، حيث كانت آخر أعماله فيلم «الكنز 2: الحب والمصير» للمخرج شريف عرفة، إنتاج عام 2019، وفي نفس العام أيضا قدم فيلم «محمد حسين»، وأوضح «سعد» في تصريحات سابقة أن غيابه عن السينما والدراما يرجع لعدم وجود سيناريوهات جيدة تشجعه على العودة.

ويعتبر محمد سعد واحدا من أبرز الفنانين الذين حققوا نجاحًا كبيرا في مجال الكوميديا سواء بالسينما أو الدراما التلفزيونية والمسرح، حيث قدم على مدار مسيرته الفنية أكثر من 50 عملا متنوعا حققوا نجاحا كبير، من أبرزهم أفلام «اللمبي»، «عوكل» و«كتوت»، «كركر» و«بوحة».