بريطانيا تتراجع عن إصدار تصاريح كورونا بعد تظاهر المئات

قررت السلطات البريطانية التراجع عن اشتراط الحصول على تصاريح كورونا لدخول الأماكن المزدحمة مثل الملاهى الليلية والحانات وغيرها من الأماكن المزدحمة فى بريطانيا، واشترطت السلطات تصاريح كورونا تزامنًا مع ارتفاع إصابات كورونا مرة أخرى فى البلاد، في حين شهدت البلاد مظاهرات للمعارضين لتلك التصاريح.

تصاريح كورونا لدخول الأماكن المزدحمة

وأعلن وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، اليوم الأحد، إن السلطات قررت عدم طلب جواز سفر أو تصريح كورونا من أجل دخول الملاهي الليلية والحانات وغيرها من الأماكن المزدحمة في إنجلترا، وذلك وسط معارضة من بعض أنصار حكومة المحافظين في البرلمان لهذه الخطة.

تراجع بريطانى عن تنفيذ خطط إصدار تصاريح كورونا للأماكن المزدحمة

يأتى القرار مع اعتراض أعضاء حزب المحافظين الحاكم على فكرة جوازات السفر، باعتبارها عبئًا غير مقبول على الشركات، وانتهاكًا لحقوق الإنسان.

وأوضح «جاويد» أن الحكومة الريطانية أوقفت فكرة جوازات السفر في الوقت الحالي، لكنها تعيد النظر في القرار إذا ارتفعت إصابات فيروس كورونا بشكل كبير مرة أخرى.

جواز سفر كورونا وثيقة تثبت حصول حامله على اللقاح

ويعد تصريح كورونا «جواز سفر كورونا» وثيقة تثبت حصول حامله على لقاح كورونا، أو سلبية نتيجة الاختبار الخاص بالفيروس أو أن لديه مناعة طبيعية بعد إصابته بالفيروس من قبل.

وقال وزير الصحة البريطانية لـ«بي بي سي»: «لقد نظرنا إلى الأمر بشكل صحيح، وبينما يجب أن نحتفظ به كخيار محتمل، يسعدني أن أقول إننا لن نمضي قدمًا في خطط جوازات سفر كوفيد»، وفقًا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

جاء هذا التحول بعد أيام فقط من اقتراح وزيري اللقاحات والثقافة بأن خطط جوازات سفر «كوفيد» ستظل ضرورية رغم المعارضة المتزايدة من النواب.

وشهدت بريطانيا مظاهرات مستمرة ضد تصاريح كورونا والتى تعد ضرورية في دول أوروبية أخرى، مثل فرنسا وذلك لنحو أكثر من شهرين .

فى السياق ذاته، أعلنت الحكومة البريطانية أمس السبت تسجيل 156 حالة وفاة، و29 ألفاً و547 إصابة بفيروس كورونا المستجد، على مستوى البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.