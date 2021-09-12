انتشال جثة طالب من حفرة بأسيوط: حاول التنقيب عن آثار فدفنه ترب الوهم

تمكنت قوات فرق الحماية المدنية والإنقاذ بأسيوط، بعد جهود كبيرة في البحث عن جثة طالب بكلية الآثار، إنهال عليه حفر أثناء مشاركته في التنقيب عن الآثار بمدينة صدفا في محافظة أسيوط، من انتشال الجثة بمساعدة قوات الحماية المدنية بالمحافظة.

وكان اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، بسقوط شخص في حفر بمنزل بجوار مسجد العطايفة بمدينة صدفا.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز، وسيارة الإسعاف والدفاع المدني وبالمعاينة والفحص، تبين وجود حفر بمنزل ملك «مصطفى خلف سليمان»، بجوار مسجد العطايفة التابعة لمركز صدفا، بغرض التنقيب عن الآثار، وسقوط «عبدالرحمن حسين علي»، 22 سنة، طالب بكلية الآثار، وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ.

وقع في الحفرة وانهال التراب عليه

وكشفت التحريات التي قام بها فريق مباحث المركز، أنه حال قيام المتوفي بالمشاركة في أعمال حفر بغرض التنقيب عن الآثار بمنزل خاله، سقط داخل الحفرة وحاول المتواجدون بالمنزل انتشاله، غير أنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب انهيال التراب عليه، واختفى تحت الأنقاض، وجار البحث عن الجثة بواسطة قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ.

وذكر أحد الأهالي جيران المنزل الذى وقع فيه الحادث، أنهم كانوا يرون «سبعة» أشخاص بينهم المجنى عليه وشقيقه وأبناء عمه، يدخلون المنزل صباحا، ويخرجون ليلا، وذلك من قرابة أسبوعين، وفوجئنا صباح اليوم بالأمن، يحيط بالمنزل والشارع، وأنهم كانوا ينقبون عن الآثار بداخله.

وأضاف الجار الذي رفض ذكر اسمه، أن صاحب المنزل «أبكم»، وأن زوجته التي ذكرت وجود شخص تحت الأنقاض وعرفته.