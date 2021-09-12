بدء عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في قليوب

بدأ منذ دقائق عزاء المرحوم محمود العربي رجل الأعمال الشهير، ومؤسس «العربي جروب»، وسط حضور مكثف من العائلة والأهالي بمسقط رأسه.

وكان مقرر إجراء مراسم عزاء محمود العربي في مسجد الرحمن الرحيم الذي أنشأه الراحل في شارع صلاح سالم، ولكن تقرر إقامته في مصنع قليوب نظراً للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وفي إطار قرارات غلق دور المناسبات في إطار مواجهة الوباء.

عزاء محمود العربي

وأعلنت أسرة المرحوم محمود العربي، في بيان رسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اختيار المكان الأنسب لإقامة عزاء الراحل محمود العربي، الملقب بـ«شهبندر التجار»، ومؤسس «العربي جروب»، لعدم التزاحم، وجاء في البيان «عزاء المغفور له بإذن الله تعالى الحاج محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، الأحد، الموافق 12 سبتمبر 2021 بعد صلاة المغرب، على أن يكون عزاء الرجال بمقر مصنع العربي بقليوب الكيلو 14 طريق مصر - إسكندرية الزراعي.

وذكرت الأسرة في البيان، أن عزاء السيدات عمارة العربي مصر الجديدة 9 ش الفيوم بجوار نفق الثورة.

وشهدت قرية أبورقبة بمركز أشمون محافظة المنوفية تشييع جثمان الراحل محمود العربي، في مشهد مهيب شارك فيه الآلاف من الشخصيات العامة والأهالي ومحبي الراحل، تقدمهم محافظ المنوفية.