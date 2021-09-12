تامر حسني ينعي محمود العربي: «قصة تحفز أي شخص نفسه ينجح»

نعى الفنان تامر حسني، رجل الأعمال الراحل محمود العربي الشهير بـ«شهبندر التجار»، بعد أن حضر جنازته المئات من المصلين، ونشر مجموعة صور له عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، معلقًا عليها: «الحاج محمود العربي رحمه الله، قصة كفاح ونجاح أتمنى كل متابعيني الكرام يعرفوها، ولو إني مكنتش أعرفه الحقيقة، بس لما عرفت قصته وشوفت جنازته ومحبة الناس ليه، حبيت إنكم تعرفوه».

وأضاف: «حبيت تعرفوا إزاي بدأ من تحت الصفر، وبقى من أهم رجال الأعمال في تاريخ مصر، وأكثرهم عملًا في صمت، قصه فعلاً محفزة لأي شخص نفسه ينجح».

تامر حسني يتحدث عن رحيل شهبندر التجار

وتابع تامر حسني: «شوفوا علاقته الطيبة بموظفينه اللي مسميهم ولاده ، شوفوا الخير اللي في قلبه اللي خلى جنازته بالشكل دا، ربنا يرحمه ويحسن إليه ويحسن خاتمتنا كلنا، ربنا وحده بس اللي عالم بالقلوب اللي هيكرم ويسامح اصحابها بسببها، ربنا يجعلنا منهم».

آخر أعمال الفنان تامر حسني

حقق بفيلم «مش أنا» نجاحاً كبيراً، ويعتبر آخر أعماله الفنية، وصلت إلى 43 مليون جنيه خلال 7 أسابيع تقريبًا، ما يعد من الأرقام القياسية التي حققها تامر حسني خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، إلا أنَّ الإيرادات تراجعت في ظل منافسة 7 أفلام أخرى.

ويستعد الفنان تامر حسني لتصوير فيلم جديد يحمل اسم مبدئي «شغل خواجات»، ولم يستقر على فريق العمل سوى الفنانة روبي، ومن المقرر أن يكشف عن تفاصيله خلال الأيام المقبلة، حيث يعيش تامر حسني حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية ويحضر لأكثر من حفل غنائي خلال الفترة المقبلة .