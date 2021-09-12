كسروا بخاطر الأطفال.. حفل تكريم سلمى الشيمي وميسرة يثير غضب ذوي الهمم

أثار مهرجان لتكريم بعض الشخصيات العامة في محافظة الإسماعيلية، مساء أمس السبت، غضب أولياء أمور ذوي الهمم، الذين عبروا عن حزنهم الشديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن الشركة الخاصة بتنظيم الحفلة أعلنت على «فيسبوك» تنظيمها مسابقة لاختيار طفلا واحدًا للفوز بجائزة كبيرة، بالإضافة إلى تكريم الأطفال ذوي الهمم، الأمر الذي حدث عكس ما نشرته الشركة، بعد مشاركة العديد من الأطفال، إذ تحول حفل تكريم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى حفل غنائي، وتكريم بعض الشخصيات بينهم سلمى الشيمي والممثلة ميسرة.

والدة أحد الاطفال: تواجدنا من 5 مساء لـ 1 صباحاً والأطفال «انهارت»

وقالت رشا البنا، والدة الطفل مازن هشام من ذوي الهمم، إن الشركة أخبرتهم بإقامة مهرجان بعنوان «أجمل طفل وطفلة»، وطالبونا بالمشاركة لتكريم الفائزين الحاصلين على أعلى رقم في الإعجابات.

وتابعت: «قالوا فيه تكريم لولادنا من ذوي الهمم، والقائمين على المهرجان أخبرونا إنهم تعاطفوا مع الأطفال، ويجرى تكريم الجميع.. وطلبوا منا الحضور في تمام الساعة 5 مساءً، وتوجهنا في الموعد المحدد حتى الساعة 8 مساءً، وكان فيه أطفال من ذوي الهمم من محافظات تانية، وبدأت الفقرات بدون أي ذكر للولاد ولا فاكرينهم وفي الآخر خالص بعد كل الفنانين مشيوا الساعة 1 صباحًا طلبوا منهم الصعود على المسرح لمنحهم شهادة تقدير بعد تكريم الفنانين».

والدة أحد الأطفال: «بعتذر لابني مازن.. وعمري ما أخليه في الموقف ده»

وقالت: «كانت تجربة صعبة وإن شاء الله عمري ماهضع إبني في الموقف ده أبدًا تاني إلا مع الناس اللي تقدر صح، وبعتذر لابني لمازن عن كم التعب اللي حس بيه وراسه اللي وجعته فى الآخر، وبدأ يعيط وينهار لأن طاقته خلصت».

وأشارت «البنا» إلى أن المكسب الوحيد من الفاعلية كان التقاط طفلها لبعض الصور التذكارية مع المدعوين من المشاهير، موضحة أنهم كانو أكثر ذوق وتقدير للأطفال واحترام لوجودهم وكيانهم.

شقيقة الطفل: الأمن طلب منا المغادرة لعدم وجود تكريم

وقالت بسمة هشام، شقيقة الطفل مازن: «سألت أحد الأشخاص المسؤولين عن تأمين وتنظيم الحفل، قالي الأفضل نمشي و ده شو معمول وخلاص، ولكن أنا رفضت و قولت أشوف إيه آخرتها، وكان النهائي الانتظار حتى الساعة 1 صباحًا، وطلب مذيع الحفل صعود كل الاطفال في وقت واحد مما تسبب في عدم التنظيم».

وكانت نظمت «توب ايفنت» فاعلية لتكريم الأطفال المتميزين وبعض الشخصيات العامة أمس في محافظة الإسماعيلية، بحضور المطرب إيهاب توفيق وإيساف وبعض الممثلين.

المهن الموسيقية: تفاجأنا بتكريم شخصيات أخرى بعد تخفيض رسوم الحفل باعتباره «حفل خيري»

وبالتواصل مع أحمد القاضي مسؤول نقابة المهن الموسيقية في الإسماعيلية، قال إن الموافقة على إقامة الحفل من البداية كان سببه تكريم بعض الأطفال، وعلى رأسهم الاطفال من ذوي الهمم.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المسؤول عن الحفل حضر إلى مقر فرع النقابة، وطلب تخفيضا باعتبار الحفل خيري في المقام الأول، وتفاجأنا بتكريم شخصيات أخرى، وورود شكاوي بعدم تكريم الأطفال من ذوي الهمم.

رفع مذكرة بالواقعة لمجلس النقابة بالقاهرة

وأشار«القاضي» إلى انه أعد مذكرة بالواقعة كاملة، وجرى رفعها بكافة المخالفات إلي مجلس النقابة بالقاهرة بينها السماح لقاصر بالغناء في الحفل، مع عدم حملها لتراخيص رغم التنبيه بعدم السماح لها بالغناء.