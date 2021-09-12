اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل السباح «عمر مسلم» في حادث سير

تنظر محكمة جنح الإسماعيلية، اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل السباح عمر مسلم في حادث مروري على طريق الدائري بالإسماعيلية.

وكان السباح عمر مسلم، قد تعرض لحادث سير في شهر مايو الماضي إثر اصطدام سيارة ملاكي مسرعة بدراجة نارية كان يستقلها مع صديقه أمام مستشفى جامعة قناة السويس.

وقالت الدكتورة هبة ياسر، والدة السباح عمر مسلم، إن نجلها توفى نتيجة إهمال قائد السيارة ويدعي «محمد منير» ولعدم احترامه واتباعه القوانين واللوائح خاصة مع وجود شبورة كثيفة في يوم الحادث.

وأضافت والدة الضحية في تصريحات خاصة: «12 سبتمبر هو اليوم الذي انتظره أنا وكل أسرة فقدت عزيز نتيجة لشخص متهور ومستهتر كان السبب في تدمير حلمهم، 12 سبتمبر انتظر لأرى الشخص الذي دمر أسرتي وقتل فرحتي، انتظر لأرى القصاص».

والدة الضحية: كان رايح يزور جدته في العناية المركزة

وقالت الطبيبة هبة ياسر، إن نجلها كان في طريقه لزيارة جدته في مستشفى جامعة قناة السويس في الإسماعيلية لوجودها في الرعاية المركزة، مشيرة إلى وفاتها عقب وفاته بأيام قليلة، «نقل ابني إلي مجمع الإسماعيلية الطبي لكنه توفى في الحال بسبب قوة الصدمة خاصة وأن الصدمة جاءت من الخلف بقوة شديدة».

وتابعت أن قائد السيارة كان يسير بسرعة جنونية وغير قانونية في منطقة بها مطب صناعي للتقليل من سرعة السيارات على الطريق الدائري، «صديقه قالي إن آخر كلمة قالها الحمد لله لمرور سيارة مسرعة بجواره دون أن تلمسه إلا أنه بعد لحظات اصطدمت به سيارة أخرى أمام المستشفى».