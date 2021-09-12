 عيادة الأمل الشاملة في دمياط تستقبل 32 حالة مصابة بضمور العضلات

ذكرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن عيادة الأمل الشاملة بمستشفى دمياط التخصصي، استقبلت عدد 32 حالة من مرضى ضمور العضلات، تتراوح الفئات العمرية من يوم حتى 18 عاما، وذلك فى الفترة من نهاية يوليو، حتى آخر أغسطس، مشيرة إلى أن ذلك يأتي فى إطار المبادرة التى أطلقها رئيس الجمهورية لعلاج الأطفال المصابين بمرض ضمور العضلات.

محافظ دمياط: جميع الحالات تخضع للفحوصات الطبية تمهيدًا لتوفير العلاج اللازم

وأضافت المحافظ، أن جميع الحالات تخضع للفحوصات الطبية من تحاليل ورسم عضلات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراء اللازم نحوهم، وتحديد العلاج المناسب لتلك الحالات، منوهة بأن العيادة تستقبل تلك الحالات خلال يومى السبت والاثنين من كل أسبوع.

وأوضحت محافظ دمياط، أن المبادرة تأتي استكمالا لمبادرة 100 مليون صحة، التي تستهدف الاهتمام بصحة المواطنين وعلاج الأطفال المصابين بمرض ضمور العضلات، وتوفير العلاج اللازم لهم.

تفاصيل مبادرة رئيس الجمهورية

ووفقا لمبادرة رئيس الجمهورية، جرى تخصيص 24 عيادة على مستوى الجمهورية، لاستقبال مصابي الضمور العضلي من الأطفال.

- العيادات تستقبل الأطفال من جميع الأعمار، لإجراء الفحوصات الإكلينيكية والفحوصات الجينية والبيولوجبا الجزئية ضمن تشخيص وتقييم الحالة.

- جرى تشكيل لجنة قومية تضم أساتذة من كل من وزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية، لتقييم تلك الحالات.

- تخصيص 3 مراكز لصرف العلاج لمصابى الضمور العضلي، وهي مركز بمستشفى معهد ناصر، ومركز بمستشفى الجلاء، بالإضافة إلى مركز مستشفى عين شمس الجامعي.

- تخصيص الخط الساخن 106 لتلقى استفسارات المواطنين حول المبادرة، وطرق تلقى العلاج للحالات المصابة من الأطفال بعد تقييمها.