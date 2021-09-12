«التعليم» تقرر صرف مكافأة لبعض العاملين.. «تصل إلى 4000 جنيه»

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تقديراً للجهود المبذولة من العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية لإتمام الدراسة وتنفيذ امتحانات سنوات النقل عبر المنصات الإلكترونية وإقامة الامتحانات العامة بشكلها التقليدي لعدم الخروج عن الإطار القانوني الحاكم لذلك تم منح المشاركين في هذه الأعمال مكافآت وذلك بمديريات التربية والتعليم والديوان العام والجهات المساعدة طبقاً لفئات محددة للعاملين بالمديريات والإدارات التعليمية والمدارس الثانوية العامة بكل إدارة تعليمية.

فئات تستحق الحصول على مكافأة امتحانات التعليم

وأكدت الوزارة في منشور أنه تم تخصيص مبلغ لكل مديرية ويتم توزيعه على الفئات الآتية:

_مدير المديرية.

_وكيل المديرية.

_مدير التعليم العام.

_مدير إدارة التطوير التكنولوجي.

_مسؤول التابلت.

_تعليم إلكتروني.

_مسؤول متابعة التطوير.

_مدير الإحصاء.

_مسؤول الإحصاء.

الإدارات التعليمية.

_مدير الإدارة.

_وكيل الإدارة.

1500 جنيه مكافأة للأخصائي التكنولوجي بمدارس الحكومة

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن في حالة وجود شخص واحد بالمدرسة يشغل وظيفة فني «أخصائي تكنولوجي أو حكومة إلكترونية» يتم صرف مبلغ 1500 جنيه فقط لهذا الشخص.

وأكدت أنه لا يجوز تخصيص قيمة المبالغ المخصصة للمديرية أو الإدارات التعليمية أو المدارس أو صرف أي مبلغ من مخصصات أي جهة لأي فرد من الجهات الأخرى، مشددة على ضرورة صرف المبالغ المستحقة وإعداد الكشوف النهائية لصرف المبلغ الذي سيرد عن طريق الدفع الإلكتروني.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أقرت في وقت سابق مكافأة الثانوية العامة 2021 للمراقبين والمشاركين في المراقبة والمصححين، بـ2000 جنيه لامتحانات الدور الأول، و2000 جنيه لامتحانات الدور الثاني، حيث ستكون مكافأة الامتحانات هى مسؤولية الإدارات التعليمية في كل مديرية في المحافظة.