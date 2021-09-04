انطلاق امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2021 ورقيا.. اليوم

تنطلق اليوم امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، ورقيا بنظام الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، ووسط إجراءات وقائية مكثفة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم وتطهير جميع اللجان الامتحانية وإلزام الطلاب والمعلمين بإرتداء الكمامة الطبية، بالإضافة إلى توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي.

امتحانات الدور الثاني صورة طبق الأصل من الأول

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الدور الثاني صورة طبق الأصل لامتحانات الدور الأول، موضحة أنها تعقد بنظام البابل شيت والأسئلة الموضوعية، وتشمل أربعة نماذج للأسئلة، لافته إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات في جميع المحافظات.

وصول كراسات الأسئلة وأوراق الإجابات للجان الامتحانية

وأضافت الوزارة، أن كراسات الأسئلة وأوراق الإجابات وصلت منذ قليل إلى جميع اللجان الامتحانية بطرق مؤمنة جيدا، مؤكدة أنه تم التنبيه على جميع المديريات بضرورة تسليم كراسات الأسئلة وأوراق الإجابات على الطلاب في المواعيد المحددة.

السماح للطلاب بدخول الامتحانات بالكتاب المدرسي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في بيان سابق أنه الطالب يمنح نصف الدرجة فقط في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، مؤكدة أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وضع الامتحانات وفقا للمواصفات العالمية الدقيقة، مشيرة إلى صدور تعليمات لجميع المديريات بالسماح للطلاب بدخول الامتحانات بالكتاب المدرسي.

«شوقي»: الامتحانات تعقد وفق نظام الأسئلة الجديد الذي يعتمد على الفهم

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021، موضحا أن الامتحانات تعقد وفق نظام الأسئلة الجديد الذي يعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم للمقرر الدراسي.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن الوزارة شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات في جميع المحافظات، مؤكدا أن تصحيح الامتحانات يتم إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.