عاجل.. إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على طمأنة جميع أولياء الأمور والطلاب بخصوص إعادة فحص أوراق الإجابة لامتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١، يوضح الدكتور طارق شوقي #وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الفيديو تفاصيل عملية مراجعة أوراق الإجابة مع عرض إحدى النماذج لهذه المراجعة.

كما يتضمن الفيديو شرح إجراءات وشروط التصحيح اليدوي بحضور الطالب وولى الأمر أثناء عملية التصحيح لزيادة الشفافية. يمكنكم الآن الحصول على نتيجة إعادة الفحص لأوراق الإجابة للثانوية العامة ٢٠٢١ عبر هذا الرابط من هنا

فيديو شرح آليات التصحيح الالكتروني من هنا

يمكنكم الآن الحصول على نتيجة إعادة الفحص لأوراق الإجابة للثانوية العامة ٢٠٢١ متاحة عبر هذا الرابط من هنا

يعرض الفحص للطالب اسم المادة ونسخة إلكترونية من البابل شيت. جدير بالذكر أن التظلم لن يحذف من الطالب أي درجات كما توجد إمكانية إعادة التصحيح يدوياً إذا تطلب الأمر. فيديو شرح آليات التصحيح الالكتروني من هنا

فيديو تفصيلي يوضح عملية مراجعة أوراق الإجابة من هنا

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