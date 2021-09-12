وزراء ومحافظون في عزاء محمود العربي.. أبرزهم المصيلحي وسعفان والهجان

وصل منذ قليل، عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين إلى عزاء رجل الأعمال محمود العربي، مؤسس شركة توشيبا العربي، لآداء واجب العزاء لأسرته في محافظة القليوبية.

رئيس الوزراء الأسبق ومحافظا الدقهلية وبورسعيد أول الحضور

ووصل منذ قليل، رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور عصام شرف، ومحافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، والكاتب الصحفي مصطفى بكري، إلى سرادق العزاء عقب صلاة المغرب.

كما حضر لتقديم واجب العزاء محمد سعفان وزير القوى العاملة، وعلي المصيلحي وزير التموين، والعديد من الشخصيات العامة، وأعضاء مجلس النواب والوزراء للسرادق، المقام بمصنع قليوب بعد الطريق الدائري غرب الطريق الزراعي.

وبدأت مراسم العزاء، بقراءة القرآن بصوت الدكتور أحمد نعينع، فيما شهد العزاء توزيع عددا من مصاحف القرآن الكريم للمتوافدين على عزاء المغفور له الحاج محمود العربي

التزام بالإجراءات الاحترازية

وشهد سرادق العزاء التزامًا بالإجراءات الاحترازية، بداية من بوابات التعقيم على مداخل ومخارج العزاء، وتوزيع الكمامات على المشاركين، ووجود فرق للتعيم والتطهير المستمر، عقب انصراف المشاركين، وأثناء دخول آخرين بدلا منهم.

كما شهد محيط سرادق العزاء وجوداً لسيارات الإسعاف تحسبا لأي طارئ خلال العزاء، فيما بدأ مواطنون في ترتيب سيارات المعزيين وتسهيل حركة المرور.

وكان آلاف المواطنين، شيعوا جثمان الحاج محمود العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربي، الملقب بـ«شهبندر التجار»، والذى توفي عن عمر يناهز 89 عامًا، من مسقط رأسه فى قرية أبو رقبة التابعة لمركز أشمون فى محافظة المنوفية الجمعة الماضية .

والمتوفي هو الحاج محمود العربي، مؤسس مجموعات شركات العربي للتجارة والصناعة، وهو مواليد عام 1932 فى قرية أبورقبة فى مركز أشمون الذي تبع محافظة المنوفية، ولقب بـ«رجل الصناعة والتجارة» كما لقب بـ«شهبندر التجار»