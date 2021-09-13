حظك اليوم برج الأسد الاثنين 13-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد لا يستطيع أن يعيش بلا حب رغم الخيبات الكثيرة التي قد يمرّ بها، فهو يظهر حبّه علنًا ولا يخجل من إعلانه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

عطارد بمنزل العلاقات يعمل على تقوية مركزك، ويمنحك أفكارا بناءة تطرحها بذكاء.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

القمر في منزل الحب يمنحك طاقة عاطفية ويمد قلبك بالقدرة على احتواء الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.