حظك اليوم برج الأسد الأحد 12-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الأسد بشخصيته القيادية، والتي تظهر في حياته العملية والشخصية، دائما ما يكون قادر على إدارة الأمور حوله، لذلك فإن الكثير يحبون العمل لديه، فهو قيادي وسريع البديهة، وقادر على اتخاذ القرارات بسرعة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

عطارد بمنزل العلاقات يدفعك للعمل بإصرار وتظهر أفكارك وآراؤك بموضوعية.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب وتأسر اليوم من تحب بكل الود والحب والعطف.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.