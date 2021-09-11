حظك اليوم برج الأسد السبت 11-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد يتميز بشخصيته القيادية والقوية، إذ أنه يفرض سيطرته على الاشخاص المحيطين به، ويصمم على تنفيذ قراراته هو، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

اصبر اليوم وكن هادئا إذا أتت الرياح بما لا تشتهي السفن.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

فينوس والقمر في مربع برجك.. حاول أن تتحكم في انفعالاتك وأن تجد أرضية مشتركة تجمعك بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان رامي عياش ويوافق تاريخ ميلاده 18 أغسطس.