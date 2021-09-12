حظك اليوم الأحد 11-9-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

قطاع كبير من رواد الانترنت يتابع يوميا علم الأبراج، وفي هذا الصدد تقدم «الوطن» حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، وذلك استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها .

حظك اليوم برج الحمل 12-9-2021 على الصعيد المهني

تدعمك الأفلاك وتفكر بأسلوب إيجابي وأحلامك اليوم قابلة للتحقيق.

حظك اليوم برج الحمل 12-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يمدك بالمعنويات المرتفعة وقد تجد اليوم فرصة للاستمتاع بوقتك مع الأصدقاء ومع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة باسكال مشعلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مارس.

حظك اليوم برج الثور 12-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يسلط الضوء على المسائل المالية ومراجعتها وقد تبدأ صفحة جديدة من حياتك والمستقبل واعد.

حظك اليوم برج الثور 12-9-2021 على الصعيد العاطفي

قد تكتشف اليوم أمورا خافية تساعدك على الوصول لهدفك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان رامز جلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 12-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك مما يجعلك عرضة للضغوط من حولك أو تواجه بعض المتاعب وعليك أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 12-9-2021 على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم للاستقلالية وترفض سيطرة البعض عليك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 12-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يساعدك أن تتصرف بنضج وتتقدم بخطى واسعة.

حظك اليوم برج السرطان 12-9-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تمنحك سحرا وحضورا وتؤثر في الآخرين باستعدادك للتعاون معهم ولإضافة قيمة لهم.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 12-9-2021 على الصعيد المهني

عطارد بمنزل العلاقات يدفعك للعمل بإصرار وتظهر أفكارك وآراءك بموضوعية.

حظك اليوم برج الأسد 12-9-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب وتأسر اليوم من تحب بكل الود والحب والعطف.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة راندا البحيري، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 12-9-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وقد يجعلك ذلك تشعر بالتشوش وعليك ألا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم برج العذراء 12-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر اليوم في وضع معاكس فلا تبالغ في ردود أفعالك ولتكن أكثر تحملا.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 12-9-2021 على الصعيد المهني

الفلك يدعمك وتستطيع أن تحقق تطورا وتعيش أجواءً حافلة بالمفاجآت والمعرفة.

حظك اليوم برج الميزان 12-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تحصل على الحب والإعجاب ببساطة وتكسب الأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 12-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يدفعك للاهتمام بجدية ببعض المسائل المهنية والمالية، فقط كن يقظا وعادلا كي يحالفك الحظ.

حظك اليوم برج العقرب 12-9-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بعدم التسرع في أقوالك وردود أفعالك ومن المهم أن تعتمد اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة لبنى عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 20 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 12-9-2021 على الصعيد المهني

أمامك اليوم نشاطات تحسن إدارتها وتعطي انطباعا رائعا عن نفسك وتكسب الإعجاب.

حظك اليوم برج القوس 12-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك مما يجعلك ملفتا للغاية وتعرف كيف تفرض سيطرتك على الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ماجد الكدواني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 12-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تعمل في صمت والتفت لأسلوب تعاملك.

حظك اليوم برج الجدي 12-9-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بأن تتبع حدسك لكن عليك أن تتحكم في تلقائيتك.ا

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 12-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يجعلك تتمتع بكامل لياقتك وتفاؤلك، والمناخ مثالي لتطوير خططك وأفكارك.

حظك اليوم برج الدلو 12-9-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك طاقة عاطفية تجعلك تطير وتحلق بالسماء وقد تلتقي اليوم بصديق يمدك بالثقة التي تحتاجها.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 12-9-2021 على الصعيد المهني

القمر اليوم معاكس في منزل العمل وعليك أن ترتب أولوياتك، وكن لبقا.

حظك اليوم برج الحوت 12-9-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ورغم الضغوط فينوس بمنزل الحظ تمنحك سحرا وتأثيرا في الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.