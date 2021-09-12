إثيوبيا تجبر «أطباء بلا حدود» على وقف أنشطتها في مناطق متفرقة

أوقفت المنظمة الطبية الإنسانية الدولية «أطباء بلا حدود»، جميع أنشطتها في مناطق أمهرة وغامبيلا وصومالي في إثيوبيا، وكذلك غربي وشمال غربي منطقة تيجراي، امتثالاً لأمر التوقيف لمدة ثلاثة أشهر الصادر من الوكالة الإثيوبية لمنظمات المجتمع المدني في 30 يوليو.

وعند استلام هذا الأمر، اتخذت منظمة «أطباء بلا حدود» جميع الإجراءات المطلوبة، امتثالا لطلب الوكالة الإثيوبية لمنظمات المجتمع المدني، في الوقت الذي ما زال فيه التحقيق جاريا، ويشمل ذلك تعليق جميع البرامج الطبية والإنسانية بشكل كامل لمدة ثلاثة أشهر.

المرضى يغادرون عيادات «أطباء بلا حدود»

وفي غضون مهلة قصيرة، خرج المرضى من عيادات «أطباء بلا حدود»، الأمر الذي أدى إلى ترك المرض عيادات المنظمة، وفق بيان لها، كما يوجد فريق مكون من حوالي 1,000 موظف إثيوبي في وضع الانتظار في المنزل، بينما غادر جميع الموظفين الدوليين تقريبًا من البلاد.

منظمة «أطباء بلا حدود» قدمت استشارات طبية في العيادات الخارجية لـ212 ألف شخص

وقدمت فرق منظمة «أطباء بلا حدود»، استشارات طبية في العيادات الخارجية لـ212,000 رجل وامرأة وطفل، وأدخلت 3,900 فردًا لتلقي رعاية متخصصة، وقدمت استشارات الصحة النفسية لـ3,300 شخصًا، وساعدت 1,500 امرأة على ولادة أطفالهن في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، وذلك في المناطق الأربع التي اضطرت فيها المنظمة على إيقاف أنشطتها، وفق بيان المنظمة الدولية.

وقالت المنظمة، في بيان لها، «يأتي هذا الأمر بوقف مساعداتنا الطبية والإنسانية في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية في إثيوبيا، حيث يحتاج ملايين الأشخاص إلى الغذاء والماء والمأوى والوصول إلى الرعاية الصحية في مختلف أنحاء البلاد».

وأضاف البيان: «لا يزال الوضع محفوفًا بالمخاطر ومتقلّبًا للغاية بالنسبة للمدنيين في إثيوبيا، وكذلك للفرق التي تحاول تقديم المساعدة المنقذة للحياة في المواقع التي لم تعد منظمة أطباء بلا حدود قادرة على المساعدة فيها، في غرب وشمال تيجراي».

أطباء بلا حدود: نشعر بالقلق إزاء حالة اللاجئين من جنوب السودان

وتابع: «كما أننا نشعر بالقلق إزاء حالة اللاجئين من جنوب السودان في منطقة غامبيلا، والأشخاص المتأثرين بالعنف أو الذين يعانون من أمراض المناطق المدارية المهملة مثل لدغات الأفاعي وكالا عازار في منطقة أمهرة، والأشخاص الذين يعانون من محدودية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في منطقة صومالي».

3 أشهر على القتل الوحشي لأعضاء «أطباء بلا حدود»

وواصل بيان «أطباء بلا حدود»: «علاوة على ذلك، مرت الآن ثلاثة أشهر على القتل الوحشي لزملائنا يوهانس وماريا وتيدروس في 24 يونيو، ولا تزال الظروف المحيطة بوفاتهم غير واضحة ولم يعلن أحد مسؤوليته عنها. وإذ تتخذ منظمة أطباء بلا حدود القرار المؤلم ولكنه كان ضروريًا بتعليق الأنشطة في المناطق الوسطى والشرقية من تيغراي (أبي عدي وأديغرات وأكسوم) وقت وفاتهم ويتواصل الحوار مع السلطات المعنية للحصول على آخر المستجدات بشأن التحقيق الجاري».

وفيما طُلب من منظمة «أطباء بلا حدود» تعليق أنشطتها في مواقع محددة، تواصل أطباء بلا حدود تقديم الخدمات الطبية والإنسانية في أديس أبابا وغوجي (أوروميا) ومنطقة الأمم الجنوبية وجنوب شرق تيغراي.

رحلة «أطباء بلا حدود» في إثيوبيا عمرها 37 عاما

وأكدت المنظمة، أنها تعمل في إثيوبيا منذ سبعة وثلاثين عامًا، حيث تقدم المساعدة الطبية لملايين الأشخاص المتضررين من النزاعات والأوبئة والكوارث أو الذين يعانون من محدودية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وذلك بالتعاون مع السلطات الإثيوبية على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية. كما تمتثل جميع أنشطتنا إلى المبادئ الإنسانية: العمل الإنساني والاستقلال والحياد وعدم التحيز.

وختمت المنظمة بيانها بقولها «على الرغم من هذه التحديات الحالية في قدرتنا على تقديم المساعدة الطبية والإنسانية، فإننا لا نزال ملتزمين تجاه المجتمعات التي ندعمها في جميع أنحاء البلاد والحوار المستمر مع السلطات الحكومية المعنية لرفع التعليق وتمكين استئناف الأنشطة في أسرع وقت ممكن».