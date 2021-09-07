وزير خارجية بوروندي عن سد إثيوبيا: حق الحياة أهم من التنمية

قال وزير خارجية بوروندي ألبرت شينجيرو، إنَّه تناول موضوعات مع وزير الخارجية سامح شكري، ومن أهمها المسائل المتعلقة بالتنمية والأمن والسلام والتنمية في المنطقة الإقليمية، موضحًا أنَّ «سد إثيوبيا مسألة حساسة للغاية، ولكن يحق لكل شعب وكل الدولة التمتع بالتنمية سواء تعلق الأمر بدولة تتعلق بالجوار أو دولة بعيدة فالجميع يتمتع بهذه الحقوق، لكننا نؤمن أنه حينما نتحدث عن المياه فإن هذه المسألة هي مسألة حياة أو موت».

وزير خارجية بوروندي: المياه مسألة حياة أو موت

وأضاف وزير خارجية بوروندي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، أنَّه «في حالة الموازنة بين الحق في التنمية والحق في الحياة فالخيار واضح، ونعتبر أن الحق في الحياة أهم من الحق في التنمية، لأنه دون الحق في الحياة لا يمكن أن نتمتع بالحق في التنمية، ولذلك من الأهمية أن مسألة سد إثيوبيا يتمّ حلها من خلال الحوار والتعاون ومن خلال اتفاقيات يتمّ الاتفاق عليها من جانب الجهات المختلفة وأن تكون ملزمة للجميع».