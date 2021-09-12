غرق «تسعيني» بقرية سياحية في الساحل الشمالي

غرق، منذ قليل، رجل في العقد التاسع من العمر بإحدى القرى السياحية الواقعة على الساحل الشمالي بمحافظة مطروح، بعد تعرضه للغرق في البحر، خلال الاستحمام، ولفظ أنفاسه الأخيرة، وإنتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقله إلى مستشفى الحمام المركزي، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء ومكان غرق مواطن في الساحل الشمالي

واستقبل مستشفى الحمام المركزي، مساء اليوم، نتيجة غرق في الساحل الشمالي، مواطن يدعى عبد المنعم محمد أحمد عامر 86 سنة، مقيم في مدينة نصر بالقاهرة، عقب وقوع حادث في قرية بدر السياحية في الساحل الشمالي، إثر ادعاء حادث غرق، أدى إلى توقف في عضلة القلب، وصول إلى المستشفى جثة هامدة.

التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة

وجرى وضع الجثمان في ثلاجة الموتى، داخل مستشفى الحمام المركزي، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، ومن جانبها انتقلت الشرطة إلى موقع الحادث، وجار معاينة مكان الغرق، وسؤال شهود العيان، للتعرف على أسباب الحادث والكشف عن ملابسات وقوعة، ورفع تقرير للنيابة العامة والتى تولت التحقيق.

جدير بالذكر، أن المنتجعات والقرى السياحية والفنادق في الساحل الشمالي، شهدت خلال موسم الصيف الحالي، وقوع العديد من حوادث الغرق في البحر وحمامات السباحة، وسقوط حالات وفاة، وانقاذ العشرات من الغرق عبر فرق الإنقاذ المنتشرة في القري، لأسباب عديدة منها ارتفع الأمواج وعدم استقرار حالة البحر في بعض الأيام، وتغير حالة الطقس، وعدم إجادة البعض للسباحة، وتعرض آخرين لمشاكل صحية خلال العوم.