نزلوا للاستحمام.. غرق رجل وابنيه في «عين مياه» بواحة سيوة

لقى 3 أشخاص من أسرة واحدة، رجل واثنين من أبنائه، مصرعهم قبل قليل، أثناء استحمامهم في عين مياه طبيعية تسمى «عين خميسة»، في قرية «المراقي»، بدائرة مركز ومدينة سيوة، في محافظة مطروح، حيث غرق الثلاثة في المياه بصورة مفاجئة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثث إلى مستشفى سيوة المركزي، وأخطر قسم شرطة سيوة اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء وتفاصيل حادث غرق 3 من أسرة واحدة في سيوة

استقبل مستشفى سيوة المركزي، اليوم الثلاثاء، 3 جثث لأب وابنيه، من مدينة منوف بمحافظة المنوفية، وهم «صلاح محمد غانم»، 54 سنة، وابنيه «عبد الله» 19 سنة، و«عبد الرحمن» 16 سنة، وجرى وضع الجثث الثلاثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

المباحث تفحص حادث غرق 3 من أسرة في سيوة

وعلى الفور، انتقل فريق من البحث الجنائي إلى موقع الحادث في قرية «المراقي»، في «عين خميسة»، ويجري فحص الحادث وسؤال شهود العيان، للتعرف على أسباب وملابسات وقوعه، ورفع تقرير للنيابة العامة، التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.