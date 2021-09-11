غرق شاب أثناء السباحة في شاطئ «أبولهو» بمطروح

لقي شاب لم يتجاوز 16 سنة من العمر، مصرعه غرقاً، اليوم السبت، أثناء السباحة في شاطئ «أبولهو»، غرب مدينة مرسى مطروح، تم استدعاء سيارة الإسعاف إلى الشاطئ، ونقلت جثة الشاب إلى مستشفى مطروح العام، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

تفاصيل حادث غرق شاب في شاطئ «أبولهو» بمطروح

عقب نزول الشاب «خير الله عبد التواب حلومة»، 16 سنة، مياه البحر المتوسط، على شاطئ أبولهو، غير الممهد للنزول، وغير مسموح النزول به، لعدم تخصيصه شاطئ عام أو خاص حتى الآن من الجهات المعنية، وعدم وجود به أي عوامل الأمان، من فرق إنقاذ أو شماسي، أو عاملين أو خدمات، تعرض للغرق أثناء السباحة، نظراً لكون الشاطئ مفتوحاً على البحر الكبير، مع ارتفاع الأمواج، وعدم استقرار حالة البحر، مما أدى إلى وفاته.

التحفظ على جثمان غريق شاطئ أبولهو

واستقبل مستشفى مطروح العام، مساء اليوم السبت، الشاب «خير الله عبد التواب» جثه هامدة، وجرى وضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، وانتقلت الشرطة إلى موقع الحادث وجارى المعاينة والفحص، للتعرف على أسباب وملابسات وقوع الحادث، وتبين من خلال التحريات الأولية أن الشاب مقيم في قرية المثانى التابعة لمركز ومدينة النجيلة غرب مطروح.

من ناحية أخرى، خيمت حالة من الحزن على مدينة النجيلة، بعد غرق شاب صغير، وينتظر أهلية الشاب صدور قرار من النيابة وتصريح بالدفن، تمهيداً لتشييع جنازته ودفنه في مقابر العائلة بمدينة النجيلة.