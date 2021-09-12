«ماعت»: مصر استردت ريادتها في مجلس حقوق الإنسان

قال الدكتور أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للتنمية وحقوق الإنسان، إن مصر بإعلانها إطلاق الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان أمس السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي استردت ريادتها ومكانتها وقدرتها في مجلس حقوق الإنسان، مشيرًا إلى وجود إشادة من اللجان والمقررين بأداء مصر، إذ جرى الموافقة بالإجماع على مشروعات قرارات تترأسها البعثة المصرية، ومنها حقوق الإنسان والشباب والإرهاب.

جهود المجتمع المدني في مصر

وأضاف «عقيل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك جهود كبيرة من قبل المجتمع المدني في مصر، لافتا إلى أن هناك خطط يصدرها المجتمع المدني تتماشى مع سياق الدولة مؤكدًا أن صدور قانون الإدارة المحلية سيعمل على استكمال ملف حقوق الاجتماعية والثقافية، حيث أن المجلس الشعبي المنتخب سيعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

رد فعل الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بشأن الاستراتيجية

وتابع رئيس مؤسسة ماعت للتنمية وحقوق الإنسان: «كان في رد فعل سريع من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجلس حقوق الإنسان في جنيف على الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان إذ سجلت رئيسة المجلس رسالة تعرب عن تقديرها الاستراتيجية المصرية، مضيفًا: « الشغل اللي تم على الأرض في السنتين اللي فاتوا عمل شغل عالي، وتم تعديل قانون المجتمع المدني بعد طلب ذلك من الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شباب العالم، وأن المجتمع المدني له دورًا كبيرًا في التدريب والتطوير ورفع القدرات والمساعدة في تنفيذ النشاطات».