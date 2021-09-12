أحمد عز يبدأ البروفات التحضيرية للموسم الثاني من «علاء الدين»

يبدأ النجم أحمد عز، أولى البروفات التحضيرية للموسم الثاني من مسرحية «علاء الدين»، اليوم الأحد، داخل مسرح «كايرو شو» بمدينة السادس من أكتوبر، تمهيدا لانطلاق عروض الموسم الجديد، الخميس المقبل.

وقال عز في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه متحمس للموسم الثاني من المسرحية ولقاء الجمهور، خاصة وأن ردود الفعل تجاه أداء الممثلين تكون لحظية، بحسب قوله، مضيفا أنه سيعرض المسرحية يومي الخميس والجمعة المقبلين، وسيطير يوم السبت إلى إحدى الدول الأوروبية لتصوير عدد من المشاهد الخارجية لفيلمه الجديد «كيرة والجن» مع المخرج مروان حامد.

مسرحية «علاء الدين» تواكب التقنيات العالمية

وأشار عز إلى أن مسرحية «علاء الدين» تواكب التقنيات العالمية على مستوى المسرح، ومخصص لها ميزانية إنتاجية ضخمة، بحسب قوله، لافتا إلى أن ملابس الشخصيات مُصنعة في الهند، فضلاً عن استخدام تقنية «هولوجرام» وشاشة العرض لأول مرة في مصر.

ويشارك في بطولة المسرحية تارا عماد، محمد جمعة، سامي مغاوري، هشام إسماعيل، كريم عفيفي ومن إخراج مجدي الهواري.

أحمد عز سعيد بنجاح «العارف»

وفي سياق مختلف، أبدى عز سعادة بالغة إزاء ردود الفعل التي تلقاها عن فيلمه الأخير «العارف» المعروض حاليا بالسينمات المصرية والعربية، وتخطيه لحاجز الـ58 مليون جنيه بعد 8 أسابيع من عرضه، مشددا على اعتزازه بهذه التجربة السينمائية التي غلب عليها طابع الأكشن في أحداثها.

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد فهمي، محمود حميدة، مصطفي خاطر، كارمن بصيبص، ركين سعد، محمد ممدوح وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد سيد بشير، إنتاج سينرجي، وإخراج أحمد علاء.