أحمد عز يستأنف عروض «علاء الدين» منتصف سبتمبر على مسرح «كايرو شو»

يستعد الفنان أحمد عز، لاستئناف تقديم عروض مسرحية «علاء الدين»، على مسرح «كايرو شو»، اعتبارًا من منتصف شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد فترة توقف طويلة.

وأعلنت الصفحة الرسمية لـ«كايرو شو»، المنتجة للمسرحية، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن عودة العرض مجددًا، أيام 16، 17، 23، 24 من شهر سبتمبر المقبل، على مسرح «كايرو شو» بمدينة السادس من أكتوبر.

مسرحية «علاء الدين»، من بطولة أحمد عز، وتارا عماد، ومحمد ثروت، وهشام إسماعيل، وسامي مغاوري، وإسلام إبراهيم، ومحمد جمعة، ومن إخراج مجدي الهواري.

وقصة مسرحية «علاء الدين»، مقتبسة من قصة «علاء الدين والمصباح السحري» إحدى حكايات كتاب «ألف ليلية وليلة»، حيث يجري تناولها بطريقة كوميدية تحمل حس الدعابة المصري باستخدام تقنيات حديثة لأول مرة.

تفاصيل فيلم العارف لـ أحمد عز

وفي سياق آخر، يُعرض للفنان أحمد عز، فيلم العارف، في دور العرض السينمائي حاليًا، وذلك منذ يوم 14 يوليو الماضي.

فيلم «العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة «سينرجى فيلمز».

أحمد عز ينتظر عرض فيلم الجريمة نهاية العام الجاري

في سياق متصل، ينتظر الفنان أحمد عز، عرض فيلمه الجديد «الجريمة»، نهاية العام الجاري، وذلك حسبما أعلن المنتج هشام عبد الخالق في تصريحات سابقة لـ«الوطن».

فيلم العارف من بطولة أحمد عز، ومنة شلبي، وماجد الكدواني، وسيد رجب ومحمد رجب، وهو من إخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول عالم الجريمة وذلك في فترة السبعينيات من القرن الماضي.