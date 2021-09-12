خالد الجندي: قاسم أمين نادى بكشف وجه المرأة وليس خلع الحجاب

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الكاتب والأديب والمصلح الاجتماعي المصري، قاسم أمين، لم ينادِ بخلع حجاب المرأة، وإنما نادى بكشف الوجه فقط، وذلك خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي».

قاسم أمين كان يرى النقاب من أهم معوقات مشاركة المرأة في النهضة

وأضاف «الجندي»: «يقول علي أمين، (الكتاب الصحفي بجريدة الأخبار)، في أيام طفولته كان قاسم أمين يطالب بالسفور بمعنى كشف الوجه وليس خلع الحجاب، عايز المرأة تكشف وجهها وكان يرى النقاب أهم معوقات مشاركة المرأة في النهضة».

هناك أوجه إرهاب أخرى في المجتمع

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن هناك وجوه إرهاب أخرى في المجتمع، منها الانفجار السكاني، الذي يهدد بتدمير كل ما حدث في مصر من تنمية ومشروعات عمرانية، وهذا يعتبر إرهاب حقيقي يلتهم الأخضر واليابس، مستطردًا: «النهاردة لما تقول رأيك يتم اتهامك في دينك وعرضك، ده إرهاب».

التسول وما يفعله السايس في الشارع «إرهاب»

وتابع الشيخ خالد الجندي: «لما توضح للناس معلومات دينية تنقذ بها الناس والأعراض، تُتهم بنشر الإرهاب، ده يعتبر إرهاب، لما تطالب بتقنين وضع السايس تواجه بالنقد، ده نوع من الإرهاب، السايس اللي بياخد منك فلوس دون وجه حق ده إرهاب، التسول ده إرهاب، انزل أي شارع شوف هتتعرض لإيه منهم».