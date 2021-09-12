رسالة مؤثرة من خالد الجندي للطفل ياسين قريطم مريض السرطان «فيديو»

وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، رسالة إلى الطفل ياسين قريطم، بطل الإسكواش، المصاب بمرض السرطان، قال فيها: «إحنا بنرسل لك رسالة حب ودعم، ويارب ترجع أقوى من الأول، وخلي ثقتك في الله، وهتكون بالله أقوى من المرض»، وذلك خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي».

الجندي: رحمة الله لا يستوعبها أي مخلوق

وأضاف «الجندي»، للطفل ياسين قريطم، «لابد أن تتمسك بالقوي، وهو الله، هو اللي عمل كده، وهو أرحم الراحمين، لأن رحمة الله لا يستوعبها أي مخلوق، الرحمة قد تخفى على عقل نبي من الأنبياء، يا ياسين لازم تسلم لله، كان يمكن الموضوع أكبر من كده، لكن الحمد لله نسب الشفاء عندك تخطت 98%، خلى عندك شوية أمل وإيمان».

استراتيجية مصر في حقوق الإنسان نقطة فارقة في المجتمع

وتابع: «لعل القهر والمرض يصنع بطلا أكثر من البطولة اللي كنت داخلها، وإن شاء الله هترفع راية بلدك في البطولة الجاية»، مشيدًا في الوقت ذاته بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر إطلاق الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، إذ أوضح أنها تُعد نقطة فارقة في المجتمع، كون هذه الإستراتيجية تنادي بأمر في غاية الأهمية وهو احترام الإنسان.

خالد الجندي يكشف الفارق بين الدولة الدينية والمدنية

وأردف أن مؤتمر الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، من أهم المؤتمرات التي تُعقد في بناء المجتمع والدولة، إلى جانب المجتمع المدني، مؤكدًا أن هناك فارق بين الدولة الدينية والمدنية: «لو كنا دولة دينية لاختلطت فيها السياسة بالدين، وأصبح الاختلاف مع الحكومة اختلاف مع الله عز وجل، في الدولة الدينية يعتبرون أنفسهم آيات الله والمتحدثين باسم الوحي الإلهي».

وأوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الدولة الدينية لا يكون بها مؤيد ومعارض، إنما يكون بها صالح وعاصي وجنة ونار ومؤمن وكافر، ومعنا ولا ضدنا، بينما الدولة المدنية بها المعارضة كون في اختلاف الآراء تنشأ المجتمعات.