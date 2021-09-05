خالد الجندي: دعاء السيسي اليوم «يغيظ» أعداء مصر والحاقدين

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو مجلس الشوؤن الإسلامية، بدعاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مؤكدا أن دعاءه يغيظ أعداء مصر والحاقدين، «الرئيس قال اليوم ليس لنا إلا الله سبحانه وتعالى، ودعاء الرئيس اليوم يغيظ أعداء مصر والبلد والحاقدين وكل أنواع الناس دول، ده بيبقى مياه نار نازلة عليهم، عشان مش عاوزين أي اتجاه ديني في هذا البلد، أي اتجاه في التزام أو توحيد أو الانتساب لله عزوجل».

ماذا قال الرئيس السيسي في دعائه

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه ببرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي اليوم دعا قائلا: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم».

دعاء للسيسي وللناس

وواصل عضو مجلس الشوؤن الإسلامية: «تخيل حضرتك بتسمع رئيس دولة بيدعي هذا الدعاء كله توحيد وتضرع لله وربوبية، ولو الدعاء صدر من الشيوخ المحسوبين عليهم كانوا ملوا الدنيا تهليل، شايفين حالة فريدة من نوعها، ده إنسان على قمة الدولة يدعو الله بالإخلاص والتوحيد، مبنحسبش حد على النوايا، الله أعلم بقلوب العباد، ندعو الله أن يكون قلبه مقبولا كلسانه، وأن يقبل عمله ويرزقه الإخلاص في العمل والقول لما فيه صلاح للعباد والبلاد، ويرزقنا الإخلاص والصلاح، أعتقد كلها أدعية مشروعة وطلب مشروع، ونسأل الله عزوجل أن يجعل كلامنا خالصا لله سبحانه وتعالى».