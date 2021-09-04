خالد الجندي: مفيش حد شغلته راقي شرعي.. ده كلام غير مقبول

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بالفتوى التي خرجت من الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، بأن القول بفك السحر عبر قراءة القرآن عن طريق أحد الشيوخ «دجل»، موضحًا أن هذه الفتوى بها اجتهاد قوي وصريح، «صراحة كدة إنك تجيب شيخ عشان يقرأ القرآن اعتقادًا منك أنه لابد أن يكون شيخ حتى يقرأ القرآن قضية خطيرة».

البعض يعتقد أن القرآن كتاب خاص نزل على بعض المشايخ

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، والذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أنه يوافق عاشور على هذه الفتوى، «هذه الفتوى أوافقه عليها وهذا كلام طبيعي لأن القرآن لم ينزل على مشايخ، ولكن الناس افتكرت أن القرآن كتاب خاص نزل على بعض المشايخ وهم اللي عارفين خلاصة الطبخة والخلطة وأن هناك آيات لابد أن تفهم أن القرآن الكريم نزل علينا جميعًا وسوف تسألون عن العمل بما فيه».

القرآن ليس وسيلة من وسائل الطب العضوي

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خالد الجندي، متسائلًا: «هل سنحاسب على تغليف القرآن أو طباعته؟ لا سوف نحاسب عن العمل بما جاء فيه وتلاوته، يعني المفروض أن كل واحد يرقي نفسه، يعني مفيش أي حد شغلته أنه راقي شرعي والكلام ده للأسف بنشوفه في بعض مناطق الأرياف وهو كلام غير مقبول على الإطلاق، فالقرآن ليس وسيلة من وسائل الطب العضوي، ولكنه وسيلة من وسائل الإيمان والارتقاء».