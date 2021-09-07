أحمد حسن: حسام البدري اجتهد ولم يحالفه التوفيق

قدم أحمد حسن قائد المنتخب الوطني السابق، الشكر لـ حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر السابق وجهازه الفني، مشددًا على أهمية أن تكون النهايات بشكل «كويس»: «مهم النهايات تكون كويسة، وفكرة إن الواحد لما بيقع سكاكينه بتكتر ده مش حابينه».

وأوضح «حسن» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، أن الجهاز الفني للمنتخب اجتهد ولم يحالفه التوفيق، وأن ذلك وارد في كرة القدم، معتبرًا أن «البدري» أدى ما في الإمكان هو وجهازه المعاون.

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