منيرة الهويدي: المشاركة في «إكسبو 2020 دبي» تعكس الإرث الحضاري للكويت

قالت وكيلة وزارة الإعلام الكويتية، المفوض العام لمشاركة دولة الكويت في «إكسبو 2020 دبي»، منيرة الهويدي، اليوم الأحد، إن مشاركة الكويت في مطلع أكتوبر المقبل في «إكسبو دبي 2020» تعد الأكبر من نوعها، وتعكس الإرث الحضاري والثقافي الكويتي في مختلف المجالات.

وأوضحت الهويدي، في بيان صحفي، أن المشاركة الكويتية في «إكسبو» الذي تستضيفه إمارة دبي على مدى ستة أشهر بعنوان «تواصل العقول وصنع المستقبل» تعد منصة استثنائية تتيح للمجتمع العالمي التعاون لمناقشة عوامل التنمية العالمية «الاستدامة والتنقل والفرص».

وكيلة الإعلام: الكويت حريصة على المشاركة في المحافل الدولية لعرض مشاريعها الاستراتيجية

وأكدت وكيلة وزارة الإعلام الكويتية، حرص الكويت على المشاركة في المحافل الدولية، لعرض مشاريعها الإستراتيجية ومبادرات تحقيق أهداف التنمية، إضافة إلى التعريف بالإرث الحضاري والثقافي وجذب الاستثمارات وتسليط الضوء على إسهاماتها الإنسانية.

وذكرت الهويدي، أن الاستعدادات النهائية للمشاركة تُجرى «على قدم وساق» من أجل افتتاح جناح الكويت، الذي تبلغ مساحته نحو 5.5 ألف متر مربع، وارتفاع يبلغ 24 مترا، مستوحى تصميمه من أبراج المياه.

الهويدي: الجناح يقع ضمن منطقة الاستدامة تحت شعار «كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة»

وأضافت أن جناح الكويت، يقع ضمن منطقة الاستدامة تحت شعار «كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة»، مبينة أن صناعة محتوى المشاركة استند على ركيزتين أساسيتين، هما بحث علمي أفضى إلى استثمار الحواس الخمس للإنسان، والثانية استطلاع رأي أجري لمعرفة ماذا يريد الزائر معرفته عن الكويت.

وذكرت أنه تم استخدام آخر ما توصلت إليه صناعة التكنولوجيا البصرية والسمعية والحسية في صناعة محتوى المشاركة، مشيرة إلى أن شعار الكويت الرسمي في المعرض يحمل رسائل تتعلق برؤية الكويت 2035، وعناصر الاستدامة التي يقع ضمنها جناح الكويت في منطقة «إكسبو».

الالتقاء بأكثر من 250 جهة حكومية وخاصة للمشاركة في الفعاليات التي تمتد ستة أشهر

وبينت الهويدي، أنه تم حصر الجهات المشاركة للالتقاء بأكثر من 250 جهة حكومية وخاصة للمشاركة في الفعاليات التي تمتد ستة أشهر، وتنقسم إلى أسابيع وأيام يحمل كل منها عنوانا خاصا يتواءم مع الأنشطة والعناوين.

ودعت وكيلة وزارة الإعلام الكويتية، الجميع إلى حضور جناح الكويت في «إكسبو دبي 2020» وفعالياته للتعرف على الابتكارات والأفكار المتميزة التي تستهدف إيجاد بدائل كفيلة بديمومة التقدم والتطور والازدهار.