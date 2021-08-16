وزيرا التجارة والسياحة يبحثان استعدادات مشاركة مصر في «إكسبو 2020» بدبي

استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لمناقشة الاستعدادات النهائية للمشاركة المصرية بـ«اكسبو 2020» في دبي والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة 6 أشهر، اعتباراً من مطلع اكتوبر المقبل، وذلك بحضور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية، وعدد من قيادات وزارتي التجارة والصناعة والسياحة والاثار والشركة المنفذة للجناح المصرى.

الخميس المقبل.. الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالجناح المصري

وأعلنت جامع، خلال اللقاء الموسع، أنَّه سيتمّ يوم الخميس المقبل الانتهاء من كل الأعمال الداخلية والخارجية بالجناح المصري، مشيرةً إلى أنَّه يجرى حالياً التنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية للانتهاء من محتوى الجناح المصري، وإخراجه بالصورة التي تعكس ثقل ومكانة مصر على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقالت إنَّ هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة بالمشاركة المصرية في هذا الحدث الدولي، والذي يعقد ولأول مرة بدولة عربية، حيث يمثل فرصة ذهبية لعرض مساهمات الدولة المصرية في منظومة التنمية العالمية وبناء مستقبل واعد يحقق فرص استثمار وتنمية مستدامة في اطار رؤية مصر 2030.

نيفين جامع: اهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة لإنجاح المشاركة المصرية في إكسبو دبي

وأوضحت جامع، أنَّ هذا اللقاء يأتي في لإطار سلسلة اللقاءات المكثفة التي تعقدها مع الوزراء والأجهزة المعنية لبحث كل الترتيبات المتعلقة بالجناح المصريـ وكذلك المحتوى الذي سيتمّ تقديمه خلال الفعاليات، لافتةً إلى أنَّ الدولة المصرية حريصة على تقديم كل أوجه الدعم والمساندة اللازمة لإنجاح المشاركة المصريةـ في هذا الحدث العالمي، والذي سيشهد العديد من الفعاليات المتعلقة بتقديم مصر كوجهة استثمارية وكمقصد سياحي مهم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكّد خالد العناني وزير السياحة والآثار، حرص الوزارة على اتاحة كافة امكاناتها وخبراتها لانجاح المشاركة المصرية، وإظهار الجناح المصري في إكسبو دبي بالصورة التي تتناسب مع مكانة مصر، باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية والأثرية العالمية، فهذا الحدث الدولي يمثل فرصة لاستعراض المقومات السياحية والاثرية والتراثية المصرية أمام العالم، وهو الأمر الذي يسهم في دعم جهود الوزارة لجذب المزيد من السائحين الوافدين لمصر خلال الفترة المقبلة.

العناني: إتاحة كل إمكانيات وخبرات وزارة السياحة والآثار لإنجاح المشاركة المصرية في هذا الحدث الدولي

وأوضح أنَّ هناك تنسيق كبير بين وزارتي السياحة والآثار والتجارة والصناعة فيما يتعلق باختيار المحتوي السياحي والأثري، الذي سيتمّ عرضه بإكسبو من أفلام ولوحات دعائية سياحية وتصميمات ورسومات الجناح ذات الطابع المصري القديم ورموز الكتابة الهيروغليفية داخل وخارج الجناح لضمان ابراز هوية مصر التاريخية، فضلاً عن اختيار ألوان وتصميمات تجمع بين عراقة الماضي وتطور الحاضر واستشراف المستقبل.

ولفت العناني الى انه يجرى حالياً الانتهاء من الترتيبات الخاصة بتأمين و شحن أحد التوابيت المصرية القديمة الذي تم اكتشافه في منطقة سقارة الأثرية ليتم عرضه بالجناح المصري طوال فترة الاكسبو حيث من المخطط وصول التابوت لمقر الجناح خلال شهر سبتمبر المقبل، فضلاً عن عرض عدد من المستنسخات الأثرية بالجناح المصري بالاكسبو.

العناني: إظهار الجناح المصري بصورة تتناسب مع مكانة مصر

وبدوره، أوضح أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو 2020 بدبي، أن الجناح المصري سيشهد طوال مدة المعرض إقامة 103 فعاليات ما بين ورش عمل ولقاءات نقاشية ولقاءات أعمال وصالونات ثقافية وتشمل الموضوعات الخاصة بالمدن والتطوير العمراني، السياحة، التنمية المستدامة، الصحة، الزراعة وتحسين مستوى المعيشة، المرأة والشباب، إلى جانب 9 معارض متخصصة في مجالات الآثار والتعليم والاستثمار العقاري ومعرض تراثنا، فضلاً عن الفعاليات الترفيهية والثقافية لجذب أكبر عدد ممكن من جمهور وزائري المعرض.

وأضاف أنَّه يجرى حالياً التنسيق لتنظيم زيارات لعدد من أبرز الرموز والشخصيات المصرية في شتى المجالات العلمية والفنية والثقافية والرياضية للجناح المصري في رسالة ترويجية إلى العالم خاصةً وأنه من المتوقع أن يستقبل الاكسبو 25 مليون زائر من 192 دولة، كما يتوقع أن يبلغ عدد زوار الجناح المصري 2.5 مليون زائر، مشيراً إلى أنَّه يتمّ حالياً اجراء التحضيرات اللازمة الخاصة بكل جوانب المشاركة المصرية لاجتذاب أكبر عدد من الزائرين للجناح المصري.