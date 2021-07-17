بفستان فرحها.. مصرع عروس في حادث قبل زفافها بـ5 ايام: ماتت أمام خطيبها

منذ أن تم تحديد موعد زفافها، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، على من اختاره قلبها، وهي كأي عروس تواصل تحضيراتها لـ«ليلة العمر»، استيقظت علا السعيد سلطان، 23 عامًا، من نومها واتفقت مع خطيبها على أن يشتريا فستان الزفاف، وذهبا برفقتهما شقيقتها وشقيقة خطيبها، لحظات من السعادة والفرح عاشها الـ3 فتيات والعريس.

العروس تختار فستان زفافها وتقف أمام المرأة داخل الأتيلية؛ لتتأكد من مقاسها المضبوط، وعقب الاستقرار على الفستان الذي نال إعجابهم جميعًا، خرجوا واستقلوا سيارة «أجرة»، متوجهين من مدينة دسوق إلى قريتهم الهلباوي بمركز قلين، لتنقلب بهم السيارة جميعا.

«فجأة لقينا العربية اتقلبت بينا في ترعة بالقرب من محطة قطار قرية سنهور المدينة بدسوق، حاولنا نخرج اللي فيها ونستجمع قوانا، كان في شخص قالوا انه خطيب الفتاة بيصرخ وبيقول علا لسة في العربية، وكلنا قاعدين نحاول نخرج اللي في العربية، وكان فيه أطباء تصادف وجودهم في الحادث، حاولوا يسعفوا المصابي، لكن دقائق وماتت فتاة».. هكذا كشف محمود الصالحي، أحد شهود العيان تفاصيل الحادث، مضيفًا «في واحدة تانية كانت قاعدة تعيط وتصوت وحضنت البنت وتقول اختي ماتت، اختي هنزفها للجنة بدل عريسها، علا ماتت ياهدى».

لحظات قاسية حينما استخرج الأهالي المصابين والجثة ومعهم فستان زفاف وبعض المستلزمات، وأيقنوا أن المتوفاة عروس كانت تستعد لزفافها، «لقينا فستان فرح ومبلول وفي بنت مسكته وقعدت تقول ليه كدة تموتي وتسيبينا قبل فرحك، فعرفنا ان اللي ماتت هي العروسة، وكان فيه شنط فيها مستلزمات الفرح»، وفقا لمحمود.

وخيم الحزن على قريتي الهلباوي، وكوم بليدة التابعتينن لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، نتيجة وفاة عروس كانت تستعد لزفافها، وأكد الأهالي أن الفتاة كانت رفقة خطيبها وشقيقتها وشقيقة خطيبها، بمدينة دسوق، لشراء فستان الفرح.

وأكد الأهالي، أنه عقب الانتهاء من شراء الفستان استقلوا سيارة «أجرة» للعودة، وفي طريق العودة اختلت عجلة القيادة من يد السائق، فانقلبت بترعة بالقرب من محطة قطار سنهور القديمة وأنقذهم الأهالي لكن توفت العروس بعد دقائق من إصابتها.

واستقبل مستشفى دسوق العام، صباح اليوم، جثمان فتاة و3 مصابين في حادث انقلاب سيارة تاكسي، في ترعة بالقرب من محطة قطار سنهور المدينة علي طريق دسوق قلين، حيث تبين إصابة ياسمين السعيد سلطان، 18 عاما، بجرح قطعي بالساق اليمني، 30 سم، وهدى عادل إسماعيل علام، 27 عاما، مصابة باشتباه كسر بالساق اليمني واشتباه ما بعد الارتجاج، والليثي أحمد سلمان، 60 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، كما تبين مصرع علا السعيد سلطان، 23 عاما، مقيمة بقرية الهلباوي التابعة لمركز قلين، وجرى إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى دسوق العام.