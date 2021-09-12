5 نصائح للعملاء للحفاظ على الحسابات البنكية من السرقة

قال مدحت علي، مدير إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات ببنك القاهرة، إن تأمين معلومات عميل البنك مسؤولية مشتركة بين العمل والبنك ولكن قد يؤدي عدم وعي العميل إلى وقوعه ضحية للنصب والاحتيال، مؤكدا أن كلمة المرور التي تستخدم مرة واحدة والتي يرسلها البنك لا يجب مشاركتها، وكذلك كلمة المرور الخاصة بالمستخدم البنكي وأيضا الحفاظ على الأرقام الثلاثة الموجودة على ظهر الكارت.

احترازات يجب التصرف بها مع استخدام كارت البنك

وأضاف «علي»، خلال استضافته في برنامج «بنوك واستثمار» المذاع على فضائية «Extra News» اليوم الأحد، أنه لا يجب ترك الكارت لأي شخص ليدفع بديلا عنك، مبينا ضرورة الالتزام بكل نشرات التوعية التي ينشرها البنك، لافتا إلى ضرورة عدم الطلب من أحد السحب له لأنه قد يحصل على مال منه دون أن يعرف أو قد يسرق البنك، مشيرا إلى أن أي شخص مسن يمكن أن يستعين بالعاملين في البنك من أجل تسهيل سحب المال عليه.

بيانات العملاء موجودة في مكان آمن

بدوره، أوضح محمد فتحي رئيس قطاع خدمات التكنولوجيا ببنك القاهرة، أن بيانات العملاء موجودة في أماكن آمنة ولا يستطيع إلا عدد قليل من العاملين في البنك من الوصول إلى هذه البيانات، لافتا إلى أن البنك يطبق عدة مراحل تدخل تحت إدارة البنك المركزي من أجل حماية بيانات العملاء ومنها بوابات الحماية الإلكترونية، مشيرا إلى أن بنك القاهرة أنشأ نظاما يحمي بيانات العملاء على مدار 24 ساعة، منوها بأن النظام يتابع حركة الشراء من الأشخاص فإذا كانت غير اعتيادية أو من مكان لا يقيم فيه يتم التدخل لحماية بيانات الحساب.