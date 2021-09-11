بنك القاهرة يطرح مزايا وعروضاً تشجيعية ضمن مبادرة الشمول المالي

يشارك بنك القاهرة فى فعاليات حملة الشمول المالى، التى أطلقها البنك المركزى المصرى تزامناً مع الاحتفال بعيد الفلاح وإصدار قانون الإصلاح الزراعى تكريماً للفلاح من أجل جهده المتواصل عبر آلاف السنين، ودوره المتعاظم فى الاقتصاد المصرى، وعرفاناً بفضله فى توفير المستلزمات الحياتية اليومية من السلع الغذائية، وذلك خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 15 سبتمبر 2021، من خلال طرح باقة من المزايا والإعفاءات خلال فعالية الحملة تحقيقاً لأهداف الشمول المالى. وأكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أهمية المبادرة ودورها الفعال فى تعزيز حصول المزارعين على الخدمات المالية المتنوعة ودعماً للنماذج المتميزة من أصحاب المشروعات متناهية الصغر فى القطاع الزراعى، ما يسهم بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار المالى وارتفاع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وأشار حازم حجازى، نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى حرص البنك على تقديم مزايا وعروض حصرية؛ من أبرزها الإعفاء من مصاريف فتح الحساب والحد الأدنى للحساب الجارى «أفراد فقط» بالجنيه المصرى، منح بطاقة ميزة للخصم المباشر مجاناً للحسابات الجارية الجديدة فقط، والإعفاء من المصاريف الإدارية الخاصة بالقروض متناهية الصغر مثل الجرار الزراعى، تجارة الأدوات والمعدات الزراعية، تجارة الأعلاف والحبوب، الأنشطة اليدوية والحرفية، الترويج للمبادرات السارية للبطاقات المدفوعة مقدماً مجاناً سواء لعميل جديد أو عميل قائم، والترويج للمبادرات السارية لمحفظة «قاهرة كاش» سواء لعميل جديد أو عميل قائم.