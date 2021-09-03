بنوك تتيح سداد المصروفات الدراسية عن طريق الكريدت كارد

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كل التفاصيل المتعلقة بالرسوم المدرسية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، وأماكن سدادها وأسعارها، وكذلك الفئات المعفاة من المصروفات المدرسية.

وفي إطار التيسير على المواطنين بدلا من الذهاب للمدارس لدفع المصروفات الدراسية، أتاحت 3 بنوك، لتقديم خدمة تقسيط مصروفات الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية أو الخاصة بدون احتساب أي فائدة عن طريق استخدام بطاقات الائتمان المعروفة بالكريدت كارد.

شروط دفع المصاريف الدراسية عن طريق الكريدت كارد

يشترط من أجل دفع المصاريف الدراسية عن طريق الكريدت كارت، إجراء مكالمة تليفون بالخط الساخن الخاصة بكل بنك لتفعيل العرض.

بنوك تتيح خدمة سداد المصروفات الدراسية

والبنوك التي تتيح خدمة سداد المصروفات الدراسية من خلالها هي:

البنك الأهلي المصري

يمكن تقسيط مصروفات الدراسة في المدارس والجامعات من خلال البنك الأهلي لمدة 3 شهور بدون فوائد.

-وتتراوح حدود البطاقات الشهرية وفق نوع البطاقة بين 10 آلاف جنيه للكلاسيك، و50 ألف جنيه للجولد وتيتأنيوم، ويصل إلى 1.5 مليون جنيه.

بنك عودة

يتيح بنك عودة خدمة تقسيط المصروفات الدراسية لفترة محددة خلال فتح الجامعات والمدارس أمام أولياء الأمور باستخدام البطاقات الائتمانية لمدة تتراوح بين 3 شهور إلى 6 شهور فقط بدون فائدة، وفي حال رغبة العميل في الحصول على قرض لفترة زمنية أطول يوجد أمامه قروض خاصة بالمدارس والجامعات.

ويمكن تقسيط مصاريف الدراسة من خلال هذا البنك على 6 شهور بدون فوائد مع بطاقات بنك عودة الائتمانية حتى نهاية شهر سبتمبر.

وتتراوح الحدود الائتمانية الشهرية من بنك عودة بين 5 آلاف جنيه للفضية، ويصل إلى 200 ألف جنيه للبطاقة شاين.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)

ويتيح بنك الشركة المصرفية العربية تقسيط مصاريف الدراسة لمدة 6 أشهر، وبدون فوائد لما تدفع بالبطاقات الائتمانية.

-وتصل حدود التقسيط الشهرية إلى 750 ألف جنيه.