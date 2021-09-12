«حلم حياتي أقابل تامر حسني».. «أميرة وأحمد» شقيقان يواجهان التنمر بالموهبة

عرض برنامج «مساء dmc»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه عبر شاشة «dmc»، حالة إنسانية عن شقيقين «أحمد وأميرة»، يواجهان التنمر بالموهبة الفنية، كونهما من قصار القامة، وتعرضا للتنمر من والدهما الذي اتهم والدته بالتسبب في جعلهما قصيري القامة.

والدنا لم يتقبلنا ودخل في خلافات بشكل مستمر مع والدتي

وقالت أميرة التي تجيد الغناء: «والدنا لم يتقبلنا ودخل في خلافات بشكل مستمر مع والدتي، وكأنها التي تسببت في جعلنا هكذا، عاقبها بذنب لم تصنعه وتركها وتركنا وتخلى عنا، وحملها مسؤولية كانت كبيرة عليها، فاضطرت أن تضعنا في دار أيتام، وعملت في مشغل الدار حتى تكون قريبة منا».

وأضافت: «تزوجت وأنجبت 3 أطفال، وأعيش مع أبنائي في القاهرة، وبعمل فيديوهات غناء وأنزلها على السوشيال ميديا، بس بالنصف الأعلى فقط عشان بخاف الناس متتقبلنيش وأحس بتنمر تاني، التنمر لو حصل معايا دلوقتي تاني مش هغني تاني، وحلم حياتي إني أقابل تامر حسني».

الحكاية مخلصتش

وعلق أحمد: «لسه الحكاية مخلصتش، تزوجت وأنجبت طفلين وتعرضت لنفس الخذلان منها، وتركتنا ورحلت بعيدا، وأعتمد في معيشتي على 420 جنيها أحصل عليها كمعاش من وزارة التضامن الاجتماعي وحاولت أدور على شغل كتير في القاهرة لكني بترفض في أي مطعم أو كافيه ودلوقتي بطلع مسرح مع مخرجين بقالي كتير دون أجر، وكل ما أتكلم في أجر يقولوا انت لسه متعرفتش وانت لسه بتعمل جمهور، وأنا نفسي أشرف عبدالباقي يتبنى موهبتي».

وأكدت الأم، أنها قامت بإيداع ابنيها في دار للأيتام بسبب تعرضهما للتنمر: «كنت عاوزة أبعدهم عن أي حد يعيب عليهم، العيال كانت بتجري ورانا إحنا التلاتة وتحدفنا».