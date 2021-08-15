«مساء DMC» يخصص فقرة حوارية للاحتفال بـ اليوم العالمي للشباب

خصص برنامج «مساء DMC» فقرته الحوارية مساء السبت، لاستضافة عدد من نواب المحافظين، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، بعنوان «تمكين للشباب في مختلف المجالات».

بلبع: الرئيس دائما ما يتدخل ليكون للشباب دور في صناعه المستقبل

قالت الدكتورة نهال بلبع، نائبة محافظة البحيرة، إن الرئيس دائما ما أكد في كل مداخلاته ولقاءاته بأن الشباب هو مستقبل مصر، وعندما تم إجراء محاكاة للدولة المصرية في منتديات الشباب التي جرى تدشينها من قبل، تدخل الرئيس حتى يكون للشباب دور، كونه صانع المستقبل.

بلبع: الرئيس دايما بياخد الملاحظات من الشباب ويسعي لتفنيدها وتطبيقها

وأضافت «بلبع»، خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، والمذاع على فضائية «DMC»، السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنذ توليه منصب رئيس الجمهورية، وهو يعمل على تمكين الشباب في المناصب التنفيذية بالمحافظات والوزارات أو حتى في المجالس النيابية التشريعية، كمجلسي النواب والشيوخ، «استقبلنا أكثر من 3 الآف شاب وفتاة حول العالم بمدينة شرم الشيخ في مؤتمرات شباب العالم، والرئيس دايما بياخد مننا الملاحظات».

عثمان: «الدولة بتفكر تعمل جيل ثاني وثالث من الشباب والقيادات»

فيما أوضح عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يهتم بفئة الشباب وتنمية قدراتهم وتأهيلهم، متوجهًا برسالة للشباب: «الدولة بتفكر تعمل جيل ثاني وثالث من الشباب والقيادات الشابة اللي تستغل العلم اللي عندها، وأنا كنت متوقع أن جيلي من الشباب هيجيله وقت ويكون في منصب قيادي، وكان عندي الاستعداد بس مكنتش أعرف أنه أنا».

عثمان: «شغالين دلوقتي في تنمية مناطق سياحية كبرى بغرب بورسعيد»

وأكد «عثمان»، خلال استضافته بالبرنامج، أنه دائما خلال جولاته الميدانية يعرض عليه المواطنون أفكارا جيدة ويتم فحصها وتطبيق ما يجوز تطبيقه منها، كما يقوم بنفسه بمراقبة ما جرى تطبيقه وما سيتم استكماله، «محافظة بورسعيد هي قاطرة تنمية الجمهورية، وبدأنا مشروعات تنموية من سنة 2014، واشتغلنا على مشروعات كبيرة زي أنفاق قناة السويس والتحول الرقمي، وشغالين دلوقتي في تنمية مناطق سياحية كبرى بغرب بورسعيد».

موسى: «أحنا دولة شابة بنتحرك في أكثر من ملف»

فيما أشار محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الدولة المصرية لديها منظومة على أساس علمي من أجل تمكين الشباب، وهذا بدأ بعملية تدريب الشباب، قبل أن يصبحوا نوابًا للمحافظين وأعضاء في مجلس النواب، «أحنا دولة شابة بنتحرك في أكثر من ملف، وعلشان نقدر نعمل كده لازم صناع القرار يكونوا من الشباب اللي عندهم تحدي ويظهروا أنهم على قد المسؤولية، وعندنا 95% من مديري الإدارات من الشباب».

وشدد على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أخذت على عاتقها منذ 2016 البدء في عملية ممنهجة لتمكين وتأهيل الشباب للقيادة، بداية من المبادرات المختلفة، مثل البرنامج الرئاسي، وصولًا إلى الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.

نائب محافظ المنوفية: الشباب يمتلك الحلم والأمل وينقصه الخبرات المتراكمة

وتابع نائب محافظ المنوفية، أن الشباب يمتلك الحلم والأمل، ولكنه ينقصه دائمًا الخبرات المتراكمة، والاصطدام بالواقع، وتحديات التوفيق بين الأحلام الكبيرة والإمكانات المحدودة، ويفكرون خارج الصندوق، وهذا هو الرهان الذي وضعته الدولة أمامها، مشددًا على أن عمر أي دولة من عمر رجالها، واليوم هناك شباب من البرنامج الرئاسي يساعدون في النهوض بالجهاز الإداري للدولة، وهذا انعكس على أداء الدولة.