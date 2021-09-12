تفاصيل القبض على المتهم بتعذيب المهاجرين المصريين في ليبيا

ألقى الأمن الليبي القبض على المتهم بتعذيب المهاجرين المصريين في مدينة العجيلات في ليبيا، اليوم الأحد، وأعلن المكتب الإعلامي للنائب العام الليبي، قبل قليل، عن تفاصيل إلقاء القبض على «الحاج حكيم»، المتهم بتعذيب المهاجرين المصريين في مدينة العجيلات الليبية.

وفي التفاصيل، أوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي للنائب العام الليبي، أن النائب العام الليبي وجه وحدة تقنية المعلومات والاتصالات بمباشرة إجراء البحث عن مرتكبي واقعة حجز حرية عدد من المهاجرين الحاملين للجنسية المصرية، وإنزال صنوف التعذيب بهم بما في ذلك المعاملة المهينة.

وأمرت النيابة العامة الليبية، بحبس المتهم وأصدرت أوامر بضبط وإحضار شركائه في ارتكاب الأفعال المسندة إليه.

النيابة العامة تأمر بحبس «الحاج حكيم» وضبط وإحضار شركائه

وأوضح البيان أن مرتكبي طالبوا ذوي المجني عليهم بدفع مبالغ مالية، تحت وطأة مشاهدة التسجيلات المرئية، التي توثق مشاهد التعذيب للمهاجرين المصريين.

وأشار المكتب الإعلامي للنائب العام في بيانه، أن عناصر وحدة تقنية المعلومات والاتصالات بمكتب النائب العام، وبالتعاون مع مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية، توصل إلى تحديد هوية مرتكب الواقعة المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم «الحاج حكيم».

ونوه مكتب النائب العام، إلى أن السلطات تعقبت المشتبه به، ورصدت وألقت القبض عليه، مضيفا أن إجراءات استجوابه أثبتت واقع اقترافه لواقعة تعذيب المجني عليهم عقب حجزه لحريتهم وحرمانهم منها، لأجل الحصول على منافع غير مشروعة.

التحقيق مع «الحاج حكيم» أثبت انخراطه في أنشطة الجماعات الإجرامية

فيما أسفرت إجراءات التحقيق مع المتهم على إثبات واقعة انخراطه في نشاط الجماعات الإجرامية التي تمتهن تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر عبر عدة دول.

وأكد المتهم «الحاج حكيم» أنه تولى في الآونة الأخيرة تنسيق عمليات الهجرة غير الشرعية عبر إدارة منظمة تعمل تحت سيطرته في الداخل ولها ارتباط مع شبكات أخرى تعمل لصالح المتهم "الحاج حكيم" بدول جوار ليبيا.