بعد 13 شهرا.. الحكومة اللبنانية الجديدة تعقد أولى جلساتها اليوم

تنعقد اليوم الاثنين أولى جلسات الحكومة اللبنانية الجديدة بقصر الرئاسة ببعبدا، وهي المرة الأولى التي تجتمع فيها الحكومة بكامل تشكيلها منذ إعلانها يوم الجمعة الماضي في مرسوم أصدره رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

أولى جلسات الحكومة اللبنانية تنعقد بعد 13 شهرا منذ استقالة حكومة حسان دياب

ويأتى انعقاد أول جلسات الحكومة اللبنانية، برئاسة نجيب ميقاتى بعد فراغ حكومي دام لنحو 13 شهرا منذ استقالة حكومة الدكتور حسان دياب، في العاشر من أغسطس العام الماضي، واستمرارها في مهمة تصريف الأعمال لأطول فترة في تاريخ لبنان حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

ومن المرتقب أن يترأس الرئيس اللبنانى ميشال عون الاجتماع الأول للحكومة في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة بعد التقاط الصورة التذكارية التي تضم جميع أعضاء الحكومة المؤلفة من 24 وزيرا من الخبراء الذين تم التوافق عليهم بين المعنيين بتشكيل الحكومة.

الرئيس اللبنانى يترأس الاجتماع ومناقشة عدد من الملفات على رأسها توفير الوقود

ويشهد الاجتماع الأول للحكومة اللبنانية اليوم مناقشة عدد من الملفات وعلى رأسها ملف توفير الوقود، حيث يتزامن انعقاد أولى جلسات مجلس الوزراء بتشكيله الجديد مع بوادر أزمة نقص حادة في البنزين والمازوت مع إغلاق أغلب المحطات أبوابها منذ أمس انتظارا للبت في ملف رفع الدعم عن الوقود

وتبدأ الحكومة اللبنانية غدا، في تشكيل لجنة لإعداد بيانها المقرر طرحه على مجلس النواب لنيل الثقة في أسرع وقت ممكن، إذ أن الأزمات المتراكمة تتفاقم بمنتهى السرعة وتحتاج إلى حلول تسابق الزمن من أجل إنقاذ اللبنانيين وحشد الدعم الداخلي والدولي للخروج من المأزق الراهن الذى تمر به البلاد منذ فترة طويلة .

كما تناقش الحكومة الجديدة ملفات الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي يشترطها صندوق النقد الدولي للتعاون مع لبنان لإخراجه من أزمته الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي ضمن أسوأ 3 أزمات في التاريخ منذ منتصف القرن التاسع عشر.