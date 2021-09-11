جنازة مهيبة لمهندس الدقهلية عُثر على جثته بعد 11 يوم غياب «فيديو»

شيع المئات من أهالي قرية «ميت عنتر»، بدائرة مركز طلخا في محافظة الدقهلية، مساء اليوم، جنازة المهندس أحمد عاطف، الذي تم العثور على جثمانه اليوم، بعد 11 يوماً من الغياب عن أسرته، بعدما خرج لتدبير تكاليف ولادة زوجته، إلا أنه لم يعد من وقتها، وجرى البحث عنه في كل مكان، إلى أن تم العثور على جثته أسفل كوبري جامعة المنصورة.

جنازة مهيبة في تشييع المهندس أحمد عاطف

خرج أهالي قرية ميت عنتر مركز طلخا في جنازة مهيبة من أمام مسجد الجمعية الشرعية بالقرية وسط هتافات «لا إله إلا الله»، وصرخات والده، التي لا تتوقف، وهو يردد: «يا ولدي، يا ولدي».

ودخل أصدقاء وأسرة المهندس الشاب في حالة من البكاء الهستيري أثناء تشييع الجنازة حزناً على رحيله المفاجئ.

العثور علي الجثة بعد 11 يوم غياب

وعثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية على جثة المهندس أحمد عاطف، أسفل كوبري جامعة المنصورة، اليوم السبت، بعد 11 يوماً من الغياب والبحث عنه في كل مكان بعد خروجه من بيته أول شهر سبتمبر الجاري، لتوفير تكاليف الولادة لزوجته، إلا أنه لم يعد، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى.

ونقلت سيارة الإسعاف جثة مهندس الدقهلية إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وأمرت بانتداب مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، وصرحت النيابة العامة بعد ذلك بتسليم الجثة لذويه ودفنها، وطلبت تحريات المباحث عن الواقعة وملابساتها.