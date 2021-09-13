ضبط 17 جهازا غير مصرح به خلال حملة على مستشفيات دمياط

تفقدت لجنة من إدارة السلامة والصحة المهنية، بإشراف الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، مستشفيات كفر سعد المركزى والزرقا والسرو المركزي، حيث تم متابعة ومراجعة خطط الطوارئ ومنظومة الحريق وسلامة أجهزة الإنذار، وتم مصادرة 17 جهازا غير مصرح به.

جاءت الحملة بإشراف مديرية الشئون الصحية بدمياط، للتأكد من اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بمستشفيات المحافظة للحفاظ على سلامة المرضى والعاملين وبيئة العمل المحيطة بتلك المنشأت.

هذا وشنت الإدارة العامة للصيدلة برئاسة الدكتورة جيهان الديب مدير عام إدارة الصيدلة بمديرية الصحة، حملة مكبرة من المفتشات دكتورة غادة منير ودكتورة ولاء عباس ودكتورة مصطفى السيد، على الصيدليات العامة والمراكز الطبية والعيادات الخاصة والأماكن غير المرخصة، أسفرت عن ضبط صيدلية بدون ترخيص تدار بواسطة شخص غير صيدلي، حيث تم ضبط 960 صنفا من الأدوية في محل غير مرخص يدار بواسطة شخص غير صيدلي على أنها صيدلية، بمشاركة مباحث التموين بقيادة المقدم محمد يحيى.

كما تم ضبط عبوات منتهية الصلاحية تابعة لهيئة التأمين الصحى و1300 عبوة دوائية مهربة ومجهولة المصدر بدون فواتير، ومستحضرات صيدلية فى مراكز طبية غير مرخصة أو مسموح لها بتداول أو تخزين أو بيع المستحضرات الدوائية وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير.

كما تم العثور على عقار الترامادول المهرب وغير المسجل بدون حيازة شرعية وأدوية منشطة غير مسجلة فى وزارة الصحة فى بعض الصيدليات العامة وبالأماكن غير المرخصة بقيمة مالية تقديرية تتخطى 500 ألف جنيه، كما تم تحرير محاضر عدم تواجد الصيدلي المسؤول ببعض الصيدليات، وبلغ عدد المحاضر 20 محضرا وحررت المحاضر اللازمة تمهيدا للعرض على الجهات المعنية.