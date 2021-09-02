«الصيدليات» تحذر من 3 أدوية شهيرة: يجب سحبها فورا

حذرت الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، من تداول 3 أنواع أدوية، منها المضاد الحيوي «ميراج» و«دولافير - dulefer» أكياس، ومستحضر «بلاسيد» أقراص لعلاج المغص والتقلصات والتهاب القولون، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركات بجميع محافظات الجمهورية، وإبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجعات.

وقال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن هذه التحذيرات جاءت بناءً على ما قامت به هيئة الأدوية من سحب لهذه الأنواع من الأسواق، وخاصة حقن «ميراج» وهي من المضادات الحيوية الخاصة بمواجهة الميكروبات العنيدة والأقوى على الإطلاق.

أسباب سحب الأدوية من الأسواق

وقال «عوف»، إن أسباب هذه التحذيرات ترجع إلى تأكيد وزارة الصحة بوجود تلاعب في التشغيلات وغش في المنتج وقت اكتشافها، كما تقوم الوزارة أيضا بسحب الأدوية التي تكتشف أنها قليلة الجودة في الصناعة، أو أن المنتج به تغير في خصائصه ولونه وشكله.

وأضاف، أنه في حالة تبين ذلك يتم استبعاد تلك الأدوية وإعدامها على الفور، ويتم إبلاغ المحافظات والمديريات والصيدليات على مستوى الجمهورية، مؤكدا وجود «فوضى» في استخدام المضادات في السوق المحلي، فهناك دول عديدة لا تصرفها إلا من خلال «روشتة» طبيب، حتى لا يحدث آثار جانبية للمريض.

ارتفاع الأسعار من أسباب تقليد الأدوية

فيما أوضح الدكتور محمد كمال، رئيس شعبة الصيدليات بغرفة تجارة كفرالشيخ، أن السبب الحقيقي وراء غش حقن «ميراج» تحديدا، هو ارتفاع ثمنها، حيث تباع الحقنة بـ 140 جنيها، ويقوم عدد من الأفراد بالاتجار بها وتقليدها وبيعها للمواطنين بأسعار تقل عن سعرها بـ40 جنيها للحقنة الواحدة، لافتا إلى أن عدد كبيرمن الصيادلة يكتشفون بشكل كبير الغش من خلال الشكل الخارجي للعبوة وتغير اللون، فيما يصعب اكتشاف التشغيلات الداخلية لكونها تحتاج إلى معامل.

وأكد «كمال»، أن هيئة اليقظة الدوائية تقوم بمتابعة مستمرة لكل الأدوية المطروحة بالأسواق، لكي تتأكد باستمرار من أن الدواء الذي يصل إلى المريض آمن وفعال وليس به أي مشكلة، موضحا أنه في حالة اكتشاف الصيدلي تقليد العبوة يتم إبلاغ هيئة اليقظة الدوائية من خلال نموذج «الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية»، وهو موجود في جميع الصيدليات والمستشفيات.

وكانت هيئة الدواء المصرية قد رصدت بدء تداول ثلاث تشغيلات مغشوشة لأحد المضادات الحيوية، وهو مستحضر ميراج، وفور الرصد أصدرت الهيئة منشور «غش تجاري» يقضي بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الصحية من تلك التشغيلات.

عبوات مغشوشة ومقلدة

وقالت هيئة الدواء في منشور وجهته للصيدليات والوحدات الصحية، «إن التشغيلات الثلاث مغشوشة ومقلدة للمنتج الأصلي»، وقد تناول المنشور - علاوة عن تحديد أرقام تلك التشغيلات- أهم الآليات التي تمكن مقدمي الخدمة الصحية من تمييز العبوة الأصلية عن المغشوشة.